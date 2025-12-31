Parenting Tips: सर्दियों में ये 5 गलतियां छोटे बच्चों को कर सकती हैं बीमार, माता-पिता रखें इन बातों का ध्यान

Parenting Tips: सर्दियों का सुहावना मौसम छोटे बच्चों के लिए सेहत की चुनौतियां भी साथ लेकर आता है. दरअसल, बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबले कम होती है, इसलिए ठंडी हवाएं और गिरता तापमान उन्हें जल्दी अपनी चपेट में ले लेते हैं. इस वजह से बच्चे सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. ऐसे में अक्सर माता-पिता अनजाने में देखभाल के दौरान कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं. आज हम आपको उन्हीं 5 आम गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पेरेंट्स छोटे बच्चों की देखभाल के दौरान कर देते हैं. इसकी जानकारी पेरेंटिंग कोच अर्चना मलिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट शेयर कर दी है.
1. जरूरत से ज्यादा कपड़े पहनाना
ठंड से बचाने के लिए पेरेंट्स बच्चों को बहुत मोटे कपड़े पहना देते हैं जिससे उन्हें पसीना आ सकता है और ठंड लग सकती है. इससे बचने के लिए माता-पिता बच्चों को लेयर्स में ही कपड़े पहनाएं.2. सर्दियों में रोज नहलाना
कई माता-पिता अपने छोटे बच्चों को रोज नहलाते हैं. लेकिन यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है, इससे बच्चों के बीमार होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है. ऐसे में पेरेंट्स बच्चों को स्पोंज बाथ या एक दिन छोड़कर नहलाएं.3. हीटर या ब्लोअर की सीधी हवा
पेरेंट्स कभी भी हीटर या ब्लोअर को बच्चे को एकदम पास न रखें. इससे बच्चे की स्किन जल सकती है और सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.4. त्वचा को रूखा छोड़ना
कई माता-पिता बच्चों को नहलाने के बाद त्वचा को रूखा ही छोड़ देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती हो सकती है. साथ ही इससे त्वचा फट सकती है और रैशेज हो सकते हैं. इससे बचने के लिए बच्चों की त्वचा को अच्छे से मॉइस्चराइज करें.5. कमरे को पूरी तरह बंद रखना
सर्दियों में कभी भी कमरे को पूरी तरह बंद न रखें, इससे बैक्टीरिया और वायरल बढ़ सकते हैं. इससे बचने के लिए आप दिन में थोड़ी देर कमरे में ताजी हवा आने दें.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
