बच्चे की मालिश करती हैं तो कभी ना करें ये गलती, एक्सपर्ट ने बताया Massage करने का सही तरीका

Baby Massage Mistakes: घर में मां या फिर दादी-नानी बच्चे की मालिश करती हैं. लेकिन, अक्सर ही पुराने तौर-तरीकों के हिसाब से मालिश करने में कुछ गलतियां कर दी जाती हैं. डॉक्टर का कहना है कि इन गलतियों को करने से बचना चाहिए.

How To Massage A Baby: बच्चे की मालिश करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

Baby's Health: बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद से ही उसकी मालिश की जाने लगती है. मालिश करने से बच्चे को रिलैक्स्ड फील होता है, नींद में सुधार आता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल्स टोन होने लगती हैं और पेट की गैस जैसी समस्याओं से बच्चे को छुटकारा मिलता है. मालिश (Baby Massage) ऐसी चीज है जो सालों से मां घर में ही करती आई हैं और दादी या नानी भी बच्चे की मालिश कर देती हैं. लेकिन, मालिश के पुराने तौर-तरीकों के हिसाब से कई बार बच्चे की मालिश में कुछ गलतियां कर दी जाती हैं जिससे बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है. पीडियाट्रिशियन डॉ. निमिषा अरोड़ा भी ऐसी ही 5 गलतियों का जिक्र कर रही हैं जो बच्चे की मालिश के दौरान कभी नहीं करनी चाहिए. आइए डॉक्टर से ही जानते हैं कौनसी हैं ये मालिश के दौरान की जाने वाली गलतियां.

बच्चे की मालिश में की जाने वाली गलतियां | Baby Massage Mistakes

सॉफ्ट स्पॉट पर तेल लगाना

डॉक्टर का कहना है कि बच्चे के सिर के सॉफ्ट पर तेल नहीं लगाना चाहिए. इस हिस्से को एंटीरियल फॉन्टनेल बोलते हैं, यह बच्चे की ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. ऐसे में इस सॉफ्ट स्पॉट पर ऑयल डालने से वो जल्दी बंद नहीं होगा और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा.

बच्चे की नाक को दबाना

मालिश करते हुए अक्सर ही बच्चे की नाक को दबाया जाता है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे की नाक की शेप (Nose Shape) अच्छी हो जाए. लेकिन, नाक की शेप जेनेटिक्स से निर्धारित होती है दबाने या ना दबाने से नहीं. डॉक्टर ने बताया कि अगर बच्चे की नाक को ज्यादा जोर लगाकर दबाया जाए तो इससे नेजल ब्रिज डैमेज होने का खतरा रहता है.

बच्चे की छाती को दबाना

कई बार नवजात शिशु की छाती में दूध जमा होने लगता है जिसे मालिश के दौरान दबा-दबाकर निकालने की कोशिश की जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान मां के हार्मोन बेबी में पास हो जाते हैं. लेकिन, इस दूध को आपको दबाकर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे बच्चे की छाती में सूजन हो सकती है और इंफेक्शन हो सकता है.

बच्चे के कान में तेल डालना

मालिश के दौरान बच्चे के कान में तेल डाल दिया जाता है. कई बार बच्चे की नाक और प्राइवेट पार्ट्स में भी तेल डाल देते हैं. लेकिन, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ब्लॉकेज और इंफेक्शन हो सकता है.

बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना

मालिश के दौरान बच्चे के शरीर को बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं दबाना चाहिए. बच्चे की उल्टी-सीधी मालिश नहीं करनी चाहिए. बच्चे को मसाज के लिए जेंटल मूव्स की जरूरत होती है, दबाव से बच्चे की हड्डियां कमजोर हो सकती हैं या डैमेज हो सकती हैं.

