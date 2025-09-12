Diabetes के लिए 10-10-10 रूल क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया ये 3 काम करने से कभी नहीं बढ़ेगी शुगर

Diabetes Diet: आजकल डायबिटीज हर घर में एक आम समस्या बनती जा रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह है अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब डाइट. इन कारणों के चलते लोग कम उम्र में ही इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं. ऐसे में सेहत पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है. खासकर अगर आपके घर में पहले से किसी को डायबिटीज है तो अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है. इसके लिए आप कुछ खास आदतों को अपना सकते हैं. हाल ही में फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने एक आसान तरीका बताया है, जो नेचुरल तरीके से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रख सकता है. इसे उन्होंने 10-10-10 रूल नाम दिया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

डायबिटीज के लिए क्या है 10-10-10 रूल?

पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, लंबे समय तक बैठे रहने या कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करने पर मसल्स ग्लूकोज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. ऐसे में लीमा महाजन हर 45 मिनट में बस 10 स्क्वैट्स करने की सलाह देती हैं. इससे पैरों की बड़ी मांसपेशियां एक्टिव होती हैं, जो ब्लड से शुगर को खींचकर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करती हैं. ऐसे में शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता है.

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, खाने के बाद ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है. हालांकि, एक स्टडी में पाया गया कि खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलने से ब्लड शुगर लगभग 22 mg/dL तक कम हो सकता है. टहलने से मांसपेशियां तुरंत ग्लूकोज सोख लेती हैं और ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है. यह आदत कोलेस्ट्रॉल और फैट जमने से भी बचाती है.

ऐसे में हर मील के बाद 10 मिनट वॉक करें.

देर रात तक जागने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिससे शुगर और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है. वहीं, अगर आप रोज समय पर सोने की आदत डालेंगे तो हार्मोन बैलेंस रहेगा, इंसुलिन बेहतर काम करेगा और रातभर शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा.

इन सब से अलग लीमा महाजन कहती हैं, केवल एक्सरसाइज ही नहीं, डाइट का भी बड़ा रोल है. सफेद ब्रेड या मैदा की जगह ब्राउन राइस, ओट्स और मिलेट्स खाएं. सब्जियां, छिलके वाले फल और दालें ज्यादा लें ताकि फाइबर ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ने दे. इन सब से अलग मीठे ड्रिंक्स और ज्यादा शक्कर वाली चीजों से भी दूरी बनाएं.

पोषण विशेषज्ञ कहती हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बड़ी-बड़ी दवाओं या सख्त डाइट की जरूरत नहीं है. बस दिनभर थोड़ी एक्टिविटी, समय पर नींद और सही खानपान अपनाने से भी बड़ा फर्क पड़ सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.