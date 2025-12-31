Face Pimples Health Signals: चेहरे पर पिंपल्स निकलने से बहुत से लोग खूबसूरती को लेकर परेशान हो जाते हैं. इससे उनका चेहरा खराब लगता है. इसके लिए वे तरह-तरह के महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. कुछ घरेलू उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चेहरे पर पिंपल्स सिर्फ स्किन और ब्यूटी की समस्या नहीं होते हैं. ये शरीर के कई अंगों का हाल (How pimples on nose forehead chin indicate internal body organs) बता रहे होते हैं. हाल ही में जाने-माने कंटेंट क्रिएटर राज शमानी (Raj Shamani) ने अपने इंस्टाग्राम पेज bestofrajshamani पर एक पॉडकास्ट वीडियो शेयर किया, जिसमें एक्सपर्ट ने बताया कि चेहरे के अलग-अलग हिस्सों पर निकलने वाले पिंपल्स शरीर के अंदर चल रही समस्याओं का संकेत (Face pimples and body health expert advice) दे सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किस चेहरे पर कहां पिंपल्स निकलना किस अंग (Face pimples body organ connection) के खतरे का इशारा करता है.

गाल के ऊपरी हिस्से पर पिंपल्स (Pimples on the upper part of cheek)

पॉडकॉस्ट में एक्सपर्ट बताती हैं कि, अगर आपके गाल के ऊपरी हिस्से पर बार-बार पिंपल्स निकलते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि पेट साफ नहीं है. ये कब्ज, अपच या पेट की गड़बड़ी के कारण ये पिंपल्स दिखाई दे सकते हैं. ऐसे में आपको पेट पर ध्यान देने की जरूरत होती है. इससे आपको पिंपल्स से छुटकारा मिल सकता है.

गाल के बीचो-बीच पिंपल्स (Pimples in the middle of the cheek)

एक्सपर्ट कहती हैं कि अगर पिंपल्स आपके गालों के बीचो-बीच होते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या इससे जुड़ी कोई समस्या हो सकती है. धूल, प्रदूषण या फेफड़ों की समस्या इसका कारण हो सकती है. ऐसे में तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए.

ठुड्डी पर पिंपल्स (Pimples on the chin)

एक्सपर्ट के अनुसार, अगर किसी की ठुड्डी पर बार-बार पिंपल्स निकल रहे हैं तो उन्हें भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि चिन पर पिंपल्स निकलना यूट्रस या हार्मोनल इम्बैलेंस की ओर इशारा कर सकता है. खासकर महिलाओं में हार्मोनल बदलाव के कारण इस एरिया में पिंपल्स सामान्य होते हैं.

नाक की टिप पर पिंपल्स (Pimples on the tip of the nose)

नाक पर पिंपल्स अक्सर हार्ट से जुड़ी समस्याओं का संकेत देते हैं. राज शमानी के पॉडकॉस्ट में एक्सपर्ट ने बताया कि उनके पिता को नाक पर पिंपल्स करीब एक साल तक दिखाई दिए थे और बाद में मल्टीपल ब्लॉकेज की वजह से ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ी. खासकर नाक की टिप पर पिंपल्स निकलना दिल की समस्याओं की चेतावनी हो सकती है.

आंखों के नीचे पिंपल्स (Pimples under the eyes)

आंखों के नीचे पिंपल्स या पफी किडनी और लीवर की समस्याओं का संकेत दे सकती है. एक्सपर्ट के अनुसार, रात में शराब पीना, अनहेल्दी डाइट और पानी की कमी से भी अंडर आई पफी और पिंपल्स दिखाई दे सकते हैं.

माथे के बीचों-बीच पिंपल्स (Pimples in the middle of the forehead)

माथे के बीच में पिंपल्स का आना लीवर की परेशानी का संकेत हो सकता है. जब लीवर ठीक से डिटॉक्स नहीं कर पाता, तो इसका असर स्किन पर दिखने लगता है. अगर पिंपल्स ज्यादा समय तक इस हिस्से पर बने रहे, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए.

पिंपल्स को नजरअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए (Why pimples shouldn't be ignored)

चेहरे के पिंपल्स सिर्फ खूबसूरती से जुड़ी समस्या नहीं हैं. ये शरीर के अंदर चल रही स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे सकते हैं. अगर लगातार एक ही जगह पिंपल्स आते हैं, तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है. राज शमानी के पॉडकॉस्ट में एक्सपर्ट ने बताया कि नाक पर लगातार पिंपल्स निकलना हार्ट की बीमारी की चेतावनी हो सकती है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए.

पिंपल्स कम करने के आसान उपाय

1. संतुलित आहार लें, हरी सब्जियां, फल और पर्याप्त पानी लें.

2. स्किनकेयर पर ध्यान दें, चेहर को दिन में दो बार साफ करें.

3. एल्कोहल और जंक फूड कम करें.

4. स्ट्रेस कम करें. मेडिटेशन और योग से हार्मोनल संतुलन बेहतर रहता है.

5. नियमित हेल्थ चेकअप करवाएं. बार-बार एक ही जगह पिंपल्स

आने पर डॉक्टर से सलाह लें.