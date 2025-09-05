बॉडी में Multivitamin की तरह काम करते हैं ये बीज, डॉक्टर से जान लें फायदे और खाने का तरीका

Garden Cress Seeds Benefits: सेहतमंद रहने के लिए आज के समय में अधिकतर लोग दवाओं पर निर्भर रहने को मजबूर हैं. खासकर हर दूसरा व्यक्ति मल्टीविटामिन्स की गोलियां ले रहा है. हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कुछ नेचुरल चीजों का सेवन भी बॉडी पर मल्टीविटामिन की तरह असर दिखा सकता है. फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने ऐसे ही कुछ खास बीजों के बारे में बताया है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर जैदी बताते हैं, सेहत का ख्याल रखने के लिए आप हलीम सीड्स (Garden Cress Seeds) को डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये छोटे-छोटे लाल रंग के बीज हैं, जो पोषण का खजाना हैं. आइए जानते हैं रोज हलीम सीड्स खाने से बॉडी पर कैसा असर होता है-

डॉक्टर जैदी बताते हैं, हलीम सीड्स फाइबर का बेहतरीन स्रोत हैं, जो पाचन को बेहतर बनाते हैं और कब्ज की समस्या दूर करते हैं.

इन बीजों में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं. इससे आप बार-बार बीमार पड़ने से बच सकते हैं.

हलीम के बीजों में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है. साथ ही इनमें मौजूद आयरन खून की कमी (एनीमिया) को दूर करने में मदद करता है.

डॉक्टर जैदी के मुताबिक, हलीम सीड्स में विटामिन A और E होते हैं, जो स्किन और बालों की कोशिकाओं को रिपेयर करते हैं और सन डैमेज से बचाते हैं. ये बीज वजन घटाने में भी मददगार हैं क्योंकि इनमें ज्यादा फाइबर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और ओवरईटिंग रोकता है.

इन सब से अलग इन बीजों में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड्स दिल को स्वस्थ रखते हैं और हार्ट डिजीज का खतरा कम करते हैं.

डॉ. जैदी के अनुसार, बेहतर नतीजों के लिए आप इन बीजों से एक खास टॉनिक बनाकर पी सकते हैं. इसके लिए आपको-

2 चम्मच हलीम सीड्स (30-40 मिनट पानी में भिगोए हुए)

1 गिलास दूध

मिश्री (स्वादानुसार)

बारीक कटे बादाम, अखरोट, खजूर

इलायची पाउडर और

केसर की जरूरत होगी.

इसके लिए सबसे पहले दूध को उबाल लें.

एक उबाल आ जाने के बाद इसमें भीगे हुए बीज, ड्राई फ्रूट्स, इलायची और केसर डालें और कुछ देर धीमी आंच पर पकाएं.

आखिर में दूध में मिश्री डालकर चला लें.

आप इसे गरम या ठंडा कैसे भी पी सकते हैं.

डॉक्टर जैदी डायबिटीज के मरीजों को बिना मिश्री इस दूध का सेवन करने की सलाह देते हैं.

इसके अलावा लैक्टोज इनटोलरेंस वालों के लिए बादाम दूध या सोया दूध बेहतर है.

वहीं, प्रेग्नेंट और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाएं इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

