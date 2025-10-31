अजवाइन को पानी में उबालकर पीने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए रोज अजवाइन का पानी पीने के 10 फायदे

Is it good to drink ajwain water daily: अजवाइन हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है. इस मसाले को खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, स्वाद से अलग ये आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद हो सकता है. खासकर आयुर्वेद में अजवाइन को एक बेहतरीन औषधि माना जाता है और इसे पानी में उबालकर पीने की सलाह दी जाती है. इसी कड़ी में मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर अजवाइन के पानी के फायदे बताए हैं. आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं इस पानी को पीने से आपको एक साथ 10 बड़े फायदे मिल सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

अजवाइन के पानी के 10 फायदे

पाचन सुधारे



अजवाइन में थाइमोल नामक तत्व होता है, जो पेट में गैस्ट्रिक जूस बढ़ाता है और खाना जल्दी पचाने में मदद करता है. इससे गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है.

डॉक्टर जैदी बताते हैं, अजवाइन का पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और फैट बर्न करने में मदद करता है. साथ ही यह भूख को नियंत्रित रखता है, जिससे आप ओवरईटिंग नहीं करते हैं और आपका वजन संतुलित बना रहता है.

कब्ज से राहत



अजवाइन का पानी एक नेचुरल लैक्सेटिव है, जो पेट और आंतों को साफ रखता है. कब्ज या पेट साफ न होने की समस्या में यह बहुत फायदेमंद है.

डॉक्टर बताते हैं, अजवाइन का पानी बलगम को पतला करता है और फेफड़ों की सफाई में मदद करता है. ऐसे में आप खांसी या जुकाम होने पर इसे पी सकते हैं.

अजवाइन के पानी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन और दर्द को कम करते हैं. अर्थराइटिस के मरीज इसे नियमित तौर पर पी सकते हैं. इसके अलावा अजवाइन के पानी को पीने से पीरियड्स पेन में भी आराम मिलता है. हालांकि, गर्भवती महिलाएं इसे पीने से बचें.

यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है और लिवर को हेल्दी रखता है. अगर आपको फैटी लिवर है, तो खासकर आप रोज अजवाइन का पानी पी सकते हैं.

अजवाइन में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है. ऐसे में बीपी के मरीज इसे पी सकते हैं. हालांकि, अगर आप पहले से कोई दवाई खा रहे हैं, तो अजवाइन का पानी पीने से पहले एक बार हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.

मुंह की बदबू और दांतों की समस्या में फायदेमंद



इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंह के कीटाणुओं को खत्म करते हैं और सांसों को ताजा रखते हैं.

अजवाइन के एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं और पिंपल्स को कम करते हैं.

इन सब से अलग नियमित रूप से अजवाइन का पानी पीने से शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और संक्रमण से बचाव होता है.

इसके लिए रात में एक चम्मच अजवाइन एक गिलास पानी में भिगो दें. सुबह इसे उबालकर छान लें और खाली पेट पिएं. आप चाहें तो स्वाद के लिए इसमें थोड़ा नींबू और शहद भी डाल सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.