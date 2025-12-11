रागी रोटी, ज्वार रोटी, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, गेंहू की रोटी...कौन से मौसम में कौन सी रोटी खानी चाहिए?

Roti Guide for Every Season: हम भारतीयों की थाली रोटी के बिना अधूरी मानी जाती है. यानी रोटी हमारे खाने का अहम हिस्सा है. लेकिन जब बात सेहत की आती है, तो क्या आप जानते हैं कि अलग-अलग मौसम में अलग-अलग रोटी खाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? इसे लेकर मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने अलग-अलग रोटी और मौसम के साथ उनके फायदों के बारे में बताया है. आइए जानते हैं इस बारे में-

किस मौसम में कौन सी रोटी खाएं?

मास्टर शेफ कहती हैं, हर मौसम में शरीर की जरूरतें बदलती हैं और उसी के हिसाब से अनाज का चुनाव करना चाहिए. इससे पाचन अच्छा रहता है, एनर्जी सही मिलती है और शरीर मौसम के अनुसार खुद को आसानी से ढाल लेता है.

पंकज भदौरिया कहती हैं, सर्दियों में शरीर को गर्माहट और ताकत की जरूरत होती है. बाजरा एक हीट-प्रोड्यूसिंग अनाज है, जो शरीर को भीतर से गर्म रखता है. ऐसे में आप ठंड के मौसम में बाजरे की रोटी खा सकते हैं. इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, साथ ही एनर्जी लेवल बना रहता है.

ज्वार एक ऐसा अनाज है, जो हर मौसम में शरीर को संतुलन देता है. गर्मियों में यह शरीर को ठंडक देता है और पाचन हल्का रखता है. वहीं, सर्दियों में यह स्टैमिना बढ़ाता है और एनर्जी बनाए रखता है. इस वजह से इसे सालभर खाना फायदेमंद है.

मक्का भी गर्माहट देने वाला अनाज है, इसलिए इसे आमतौर पर सर्दियों में खाया जाता है. यह सर्दी में शरीर को गर्म रखता है, एनर्जी-डेंस होता है, यानी लंबे समय तक ऊर्जा देता है और ठंड के कारण होने वाली सुस्ती भी कम करता है.

रागी नेचुरली शरीर को ठंडक देती है. ऐसे में इसे गर्मी के मौसम में खाना ज्यादा अच्छा होता है. रागी कैल्शियम से भरपूर होती है, एसिडिटी कम करती है और डिहाइड्रेशन से बचाती है.

जौ भी कूलिंग अनाज है. यह शरीर में ठंडक लाता है, पाचन सुधारता है, शरीर को हाइड्रेटेड रखता है. ऐसे में गर्मी और लू से बचने के लिए जौ की रोटी बहुत उपयुक्त है.

इन सब से अलग मास्टरशेफ बताती हैं, गेहूं संतुलित पोषण देता है. इसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर सब कुछ संतुलित मात्रा में होता है. इसलिए इसे सालभर आराम से खाया जा सकता है.

इस तरह आप भी मौसम और अपनी जरूरत के हिसाब से सही रोटी का चुनाव कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

