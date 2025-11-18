सुबह उठने के बाद हाथों को रगड़कर आंखों पर लगाने से क्या होता है? Sadhguru ने बताया क्यों करना चाहिए ऐसा

What are the benefits of rubbing hands in the morning: आज के समय में ज्यादातर लोग सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहले मोबाइल देखते हैं. हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे सबसे खराब आदतों में से एक बताते हैं. सुबह उठते ही मोबाइल देखने से न केवल आपकी आंखों और ब्रेन पर खराब असर पड़ता है, बल्कि ऐसा करने से आपका दिनभर का मूड और एनर्जी लेवल भी प्रभावित हो सकता है. कई बार सुबह-सुबह हम सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं, जिससे आप दिनभर नहीं उभर पाते हैं. ऐसे में उठते ही मोबाइल देखने से बचें. इससे अलग आप एक बेहद आसान और फायदेमंद आदत को अपने मॉर्निंग रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

क्या करें?

सुबह आंख खुलने के बाद अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, जब आपको हल्की गर्माहट महसूस हो, तो धीरे से अपने हाथों पर आंखों पर रखें. बता दें कि ये छोटी सी आदत आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है.

इसे लेकर सद्गुरु के नाम से फेमस ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव (Sadhguru Jaggi Vasudev) ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, हमारी हथेलियों में बहुत सारी नसों के सिरें केंद्रित होते हैं. ऐसे में सुबह हाथों को आपस में रगड़ने से आपका सिस्टम तुरंत जागृत हो जाता है. आपकी नींद तुरंत गायब हो जाती है और आप एकदम एक्टिव महसूस करने लगते हैं.

वहीं, जब आप हथेलियों को रगड़ने के बाद इन्हें आंखों पर रखते हैं, तो इससे भी आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है. हथेलियों की गर्माहट आंखों तक पहुंचती है और उनकी नसों को हल्का-सा उत्तेजन मिलता है. इससे आंखों की सुस्ती कम होती है, दिमाग जल्दी सक्रिय होता है, सुबह उठने का ट्रांजिशन स्मूथ हो जाता है और शरीर को अचानक झटका नहीं लगता.

सद्गुरु कहते हैं, 'अपने शरीर को उठाने से पहले अपने सिस्टम को जगाइए. अगर दिमाग और शरीर एक्टिव होकर उठते हैं, तो आपका दिन ज्यादा बेहतर जाता है.'

सद्गुरु जग्गी वासुदेव रोज सुबह केवल 5 मिनट तक ऐसा करने की सलाह देते हैं. यह साधारण-सी क्रिया शरीर, दिमाग और इंद्रियों को धीरे-धीरे जगाती है. इससे न सिर्फ आपको फ्रेश महसूस होता है, बल्कि पूरे दिन की एनर्जी और मूड भी सकारात्मक बने रहते हैं. ऐसे में आप भी इस आदत को आज से ही अपने रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं.

