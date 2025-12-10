विज्ञापन

आज का सवाल- मैं रोज ऑफ‍िस जाती हूं और रोज मेकअप करती हूं, क्‍या ऐसा करने से मेरी स्किन हमेशा के ल‍िए खराब हो जाएगी?

Beauty Tips: NDTV के कॉल्म 'खूबसूरती की बात एक्सपर्ट के साथ' में आज का सवाल है- क्या रोज मेकअप करने से स्किन खराब हो जाती है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब-

आज का सवाल- मैं रोज ऑफ‍िस जाती हूं और रोज मेकअप करती हूं, क्‍या ऐसा करने से मेरी स्किन हमेशा के ल‍िए खराब हो जाएगी?
क्या रोज मेकअप करने से स्किन खराब हो जाती है?

Skincare: मेकअप चेहरे के फीचर्स को एन्हांस करने का काम करता है. यही वजह है कि ज्यादातर महिलाएं मेकअप लगाना पसंद करती हैं. मेकअप न सिर्फ लुक को निखारता है, बल्कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है. लेकिन इसे लेकर एक डर भी होता है कि क्या मेकअप चेहरे के लिए सेफ है? ऐसा ही सवाल है रोशनी राय का. NDTV के कॉल्म 'खूबसूरती की बात एक्सपर्ट के साथ' को दिए सवाल में रोशनी पूछती हैं 'मैं रोज ऑफ‍िस जाती हूं और रोज मेकअप करती हूं, क्‍या ऐसा करने से मेरी स्किन हमेशा के ल‍िए खराब हो जाएगी?' आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब- 

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

इस सवाल का जवाब देते हुए ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने बताया, अगर सही स्किनकेयर रूटीन अपनाया जाए, तो रोज मेकअप के बाद भी स्किन खराब नहीं होती है.

शहनाज हुसैन कहती हैं, मेकअप खुद त्वचा को खराब नहीं करता, बल्कि समस्या तब होती है जब आप मेकअप हटाने और त्वचा साफ रखने में लापरवाही करती हैं. यानी दिक्कत मेकअप की नहीं, बल्कि स्किनकेयर की कमी की होती है.

तो क्या करें? 

घर लौटते ही मेकअप हटाएं

ब्यूटी एक्सपर्ट कहती हैं, कभी भी मेकअप के साथ सोएं नहीं. इससे पोर्स बंद हो जाते हैं और पिंपल, ब्लैकहेड की समस्या बढ़ जाती है. साथ ही समय के साथ स्किन बेजान भी दिखने लगती है. 

स्किन से अच्छी तरह मेकअप कैसे रीमूव करें?
  • इसके लिए ऑयल-बेस्ड मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करें या फिर कॉटन पर थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल लेकर हल्के हाथों से मेकअप साफ करें.
  • मेकअप हटाने के बाद स्किन पर कुछ कण या ऑयल बच जाते हैं. इसलिए माइल्ड फेस वॉश से चेहरा साफ करना जरूरी है. इससे त्वचा फ्रेश और क्लीन रहती है.
  • आप हफ्ते में 1 से 2 बार स्क्रबिंग कर सकते हैं. इससे डेड स्किन हटती है और पोर्स साफ होते हैं. 
मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं

इन सब से अलग ब्यूटी एक्सपर्ट कहती हैं, स्किन को हाइड्रेशन की हमेशा जरूरत होती है. ऐसे में अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें. इससे स्किन में नमी बनी रहती है. 

इन छोटी-छीटा बातों को ध्यान में रखकर आप मेकअप के साथ भी अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
 

