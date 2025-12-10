कब्ज से हो गए हैं परेशान? रोज अपना लें ये 5 टिप्स, टॉयलेट सीट पर बैठते ही पेट हो जाएगा साफ

5 Tips to Get Rid of Constipation: आजकल का बिगड़ता लाइफस्टाइल और अनियमित खानपान के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं, खासकर कब्ज (Constipation), आम हो गई हैं. सुबह पेट ठीक से साफ न होने का सीधा असर व्यक्ति की पूरे दिन की ऊर्जा, मूड और समग्र स्वास्थ्य पर पड़ता है. कब्ज से राहत पाने के लिए लोग अक्सर दवाइयां और तरह-तरह के उपचार अपनाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिल पाता. क्या आप जानते हैं कि अपनी रोजाना की दिनचर्या में कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है? आज हम आपको 5 ऐसी सरल और असरदार टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें नियमित रूप से अपनाने पर आपको कब्ज से न सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि सुबह टॉयलेट सीट पर बैठते ही आपका पेट भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा.

1. उठते ही पिएं गर्म पानी

सुबह पेट साफ करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है उठते ही गरम पानी पीना. गरम तरल पदार्थ पाचन तंत्र को सक्रिय करते हैं और गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स को शुरू करते हैं. यह रिफ्लेक्स शरीर को संकेत देता है कि अब आंतों में मौजूद मल को आगे बढ़ाना है, जिससे सुबह पेट साफ करना आसान हो जाता है. ऐसे में आप रोजाना सुबह उठकर गर्म पानी पीना शुरू कर दें.

सुबह उठने के बाद हल्की-फुल्की फिजिकल एक्टिविटी करने से पाचन तंत्र सक्रिय होता है और आंतों में मौजूद मल को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है. स्ट्रेचिंग, योग या थोड़ी देर टहलने जैसी हल्की एक्सरसाइज पेट साफ करना आसान बना देती है. रिसर्च बताती हैं कि नियमित व्यायाम से पाचन बेहतर होता है और कब्ज की समस्या कम होती है. ऐसे में आप सुबह गरम पानी पीने के बाद 5–10 मिनट टहलें और हल्का स्ट्रेच करें या ऐसे योगासन करें जो पेट की मांसपेशियों को एक्टिव कर दें.

सुबह फाइबर से भरपूर नाश्ता करने से मल नरम होता है और पेट साफ करने में मदद मिलती है. फाइबर से मल बढ़ता है और उसे बाहर निकालना आसान हो जाता है. अगर फाइबर के साथ पर्याप्त पानी पिया जाए तो इसका असर और अच्छा होता है. आप नाश्ते में ओट्स, एवोकाडो सैंडविच, फ्लैक्ससीड या चिया सीड वाली स्मूदी पी सकते हैं.

सुबह पेट साफ करने का सबसे आसान और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला तरीका है शरीर के प्राकृतिक संकेतों पर ध्यान देना. अगर आप पेट साफ करने की इच्छा को बार-बार नजरअंदाज करते हैं, तो आंतें मल को देर तक रोकने की आदत डाल लेती हैं, जिससे कब्ज की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में जब भी आपको पेट साफ करने की इच्छा महसूस हो तो बिना किसी देर के बाथरूम जाएं.

हमारा पाचन तंत्र शरीर की सर्केडियन रिदम (circadian rhythm) यानी शरीर की प्राकृतिक घड़ी से जुड़ा होता है, जो कई कामों को नियंत्रित करती है. अगर आप रोज एक ही समय पर उठते और सोते हैं, तो आंतों को पता रहता है कि कब सक्रिय होना है. इससे सुबह पेट साफ करना आसान और नियमित हो जाता है. ऐसे में आप रोजाना सुबह सही समय पर उठें और सही समय पर सोएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.