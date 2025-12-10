उम्र के हिसाब से बच्चे को कितनी देर मोबाइल दिखाना सही है? पीडियाट्रिशियन से जान लें जवाब

Parenting Tips: आज के समय में मोबाइल, टैब और टीवी बच्चों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं. कई बार माता-पिता भी व्यस्तता के कारण बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं. लेकिन क्या यह आदत सही है? इस बारे में मशहूर पीडियाट्रिशियन रवि मलिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में डॉक्टर ने बताया है कि उम्र के अनुसार, बच्चे को कितनी देर मोबाइल दिया जा सकता है या बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए. आइए जानते हैं इस बारे में-

0 से 2 साल

डॉक्टर मलिक के अनुसार, जन्म से दो साल की उम्र तक बच्चों को किसी भी तरह की स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए. इस उम्र में बच्चे मां-बाप से बात करके, हाव-भाव देखकर, खेलने और आसपास के माहौल से सबसे ज्यादा सीखते हैं. स्क्रीन दिखाने से उनका दिमाग, भाषा और इमोशनल डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है. इसलिए कोशिश करें कि बच्चा आपके साथ समय बिताए, खेले, बात करे और आसपास की चीजें समझे.

दो से पांच साल के बच्चों को दिन में एक घंटे से ज्यादा स्क्रीन नहीं देनी चाहिए, वह भी तभी जब कंटेंट अच्छी गुणवत्ता का हो. इस उम्र में माता-पिता को हमेशा बच्चे के साथ बैठकर वीडियो देखना चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि वह क्या देख रहा है.

इस उम्र के बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए स्क्रीन टाइम को दो घंटे प्रतिदिन तक सीमित रखना चाहिए. साथ ही इसके लिए कुछ नियम भी बनाएं, जैसे- खाने के समय मोबाइल नहीं देखना है या सोने से पहले स्क्रीन नहीं देखनी है.

इस उम्र में स्कूलवर्क के अलावा बच्चों को स्क्रीन पर बहुत समय नहीं बिताना चाहिए.

डॉक्टर कहते हैं, टीनएजर्स को स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखना मुश्किल है, लेकिन उन्हें संतुलन बनाना सिखाया जा सकता है. उन्हें पर्याप्त नींद, एक्सरसाइज, परिवार और दोस्तों से मुलाकात को प्राथमिकता देनी चाहिए.

डॉक्टर मलिक कहते हैं, बच्चों के मोबाइल देखने के लिए मां-पिता को कुछ खास नियम बनाने चाहिए. जैसे-

घर में कुछ जगहें स्क्रीन-फ्री रखें जैसे बेडरूम, स्टडी एरिया और डाइनिंग टेबल.

छोटे बच्चों के साथ कंटेंट देखें और बात करें.

स्क्रीन की जगह बाहर खेलना, किताबें पढ़ना और फैमिली टाइम बढ़ाएं.

साथ ही सबसे जरूरी है कि माता-पिता खुद भी हेल्दी स्क्रीन की आदतें अपनाएं और बच्चों के सामने बहुत देर तक मोबाइल न चलाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.