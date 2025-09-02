पानी में इसबगोल मिलाकर पीने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रताप चौहान ने बताया एक दिन में कितना और कैसे लें

Psyllium Husk Benefits: इसबगोल को आयुर्वेद में लंबे समय से पाचन और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. खासकर पानी में मिलाकर इसे पीने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं. NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान जीवा आयुर्वेद के निदेशक और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान ने पानी में इसबगोल मिलाकर लेने के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

डॉक्टर चौहान बताते हैं, इसबगोल का सबसे बड़ा फायदा कब्ज से छुटकारा दिलाना है. इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो पानी सोखकर जेल जैसी परत बना देता है. यह मल को मुलायम बनाता है और उसे आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है. ऐसे में अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है, तो आप पानी में इसबगोल मिलाकर पी सकते हैं.

इसबगोल पेट की लाइनिंग पर एक सुरक्षा परत बना देता है, जिससे एसिडिटी और जलन कम होती है. ऐसे में अगर आपको अक्सर खट्टी डकार या सीने में जलन की समस्या रहती है, तो आप रात को सोने से पहले पानी में इसबगोल मिलाकर पी सकते हैं.

इसबगोल का नियमित सेवन खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है, जिससे आपकी हार्ट हेल्छ अच्छी रहती है. इसके अलावा यह ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखता है जिससे ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है.

आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसबगोल आपके लिए फायदेमंद है. यह पेट में जाकर फूल जाता है और भूख को कम कर देता है. इससे बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती, साथ ही यह शरीर से गंदगी और टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे वजन संतुलित बना रहता हैय

डॉक्टर प्रताप चौहान के अनुसार, एक दिन में 1 से 2 चम्मच इसबगोल पर्याप्त है. इसे एक गिलास गुनगुने पानी में डालकर तुरंत पी लें. ध्यान रखें कि इसके बाद भी पर्याप्त पानी पिएं ताकि आंतों में रुकावट न हो.

डॉक्टर बताते हैं, इसबगोल एक सस्ता, सुरक्षित और प्राकृतिक उपाय है जो कब्ज, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और वजन जैसी कई समस्याओं को एक साथ ठीक करता है. ऐसे में अच्छी सेहत के लिए आप भी इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.