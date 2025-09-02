नाभि में कौन सा तेल लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया पूरी तरह साफ हो जाएंगे एक्ने-पिंपल

Nabhi Mein Tel Kaise Dalen: हेल्दी और निखरी त्वचा हर कोई चाहता है. हर किसी की चाहत होती है कि उनकी स्किन हमेशा ग्लो करे और पिंपल्स, एक्ने जैसी समस्याएं दूर हों. इसके लिए लोग कई तरह की क्रीम, सीरम और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं. हालांकि, अगर आप कम खर्च में और नेचुरल तरीके से स्किन को बेहतर बनना चाहते हैं, तो क्रीम से अलग आयुर्वेद का एक खास तरीका आजमा सकते हैं. ये तरीका है नाभि में तेल डालना. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं नाभि में तेल डालने से स्किन पर कैसा असर होता है और इसके लिए किस तेल का इस्तेमाल करें.

रात को दांतों पर एक चुटकी लगा लें ये चीज, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया साफ हो जाएगा पीलापन, चमकदार दिखेंगे Teeth

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

हाल ही में फेमस सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, नाभि सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं, बल्कि यह एक खास मर्म पॉइंट है जो लगभग 72,000 ऊर्जा नाड़ियों से जुड़ा होता है. सही तेल का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अपनी स्किन की समस्याएं ठीक कर सकते हैं, बल्कि पूरे शरीर का संतुलन भी बना सकते हैं.

श्वेता शाह बताती हैं, अगर आपको एक्ने और पिंपल्स की समस्या है, तो नीम का तेल (Neem Oil) सबसे अच्छा है. यह एंटी-बैक्टीरियल और डिटॉक्सिफाइंग गुणों से भरपूर होता है. ऐसे में एक्ने-पिंपल की शिकायत होने पर आप नाभि में नीम का तेल डाल सकते हैं.

वहीं, अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप नेचुरल ग्लो चाहते हैं, तो बादाम का तेल (Almond Oil) नाभि में डालें. बादाम तेल में विटामिन E होता है जो त्वचा को गहराई से पोषण देता है, जिससे चेहरा चमकदार और हेल्दी दिखता है.

इससे अलग ड्राई स्किन के लिए नारियल तेल (Coconut Oil) का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ये तेल भी त्वचा को नमी देता है और ड्राईनेस दूर करता है.

वहीं, स्किन से अलग न्यूट्रिशनिस्ट ने और भी कुछ तेल और इनसे मिलने वाले फायदों के बारे में बताया है. जैसे-

नाभि में अरंडी का तेल (Castor Oil) डालने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और पेट की समस्याएं कम होती हैं.

अगर हॉर्मोनल असंतुलन की वजह से स्किन या हेल्थ पर असर हो रहा है, तो तिल का तेल (Sesame Oil) फायदेमंद है.

वहीं, सरसों का तेल (Mustard Oil) नाभि में डालने से जोड़ों के दर्द और सूजन में आराम मिलता है.

रात को सोने से पहले अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए 2-3 बूंद तेल नाभि में डालें और हल्के हाथों से गोल-गोल मसाज करें.

इसे रातभर लगा रहने दें ताकि इसका असर पूरे शरीर पर हो सके.

श्वेता शाह बताती हैं, आयुर्वेद में नाभि को शरीर का हीलिंग स्विच माना गया है. यहां तेल लगाने से यह धीरे-धीरे पूरे शरीर की नाड़ियों में पोषण पहुंचाता है. यह तरीका न केवल स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, बल्कि शरीर का संतुलन भी बनाता है. ऐसे में अगर आप नेचुरल और केमिकल-फ्री तरीका चाहते हैं, तो नाभि में तेल डालने की यह छोटी-सी आदत अपना सकते हैं. इससे कुछ ही दिनों में आपको स्किन पर ग्लो और हेल्थ में सुधार महसूस होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.