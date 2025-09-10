करवट बदलते निकल जाती है रात? डॉक्टर ने बताया नींद न आने पर कर लें ये काम, बिस्तर पर लेटते ही लग जाएगी आंख

Tips For A Better Night's Sleep: अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि रात के समय लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आती है. ऐसे में फिर अगले दिन उन्हें थकान, चिड़चिड़ापन, खराब पाचन जैसी समस्याएं घेर लेती हैं. लंबे समय पर ये तबीयत पर और गहरा असर करने लगती है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं यानी आपको भी रात के समय नींद नहीं आती है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इस समस्या को दूर करने के लिए फेमस नेचुरोपैथी डॉक्टर और रिसर्चर डॉक्टर जेनिन बॉवरिंग ने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ आसान और असरदार टिप्स शेयर किए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

नींद न आने पर क्या करें?

डॉ. बॉवरिंग बताती हैं, अगर आपको अक्सर नींद से जुड़ी दिक्कत रहती है, तो सुबह सूर्योदय के समय बिना चश्मा या सनग्लास पहने धूप में जाएं. सूरज की रोशनी आंखों और त्वचा पर पड़ने से शरीर का सर्केडियन रिदम यानी नींद और जागने का प्राकृतिक चक्र सही होता है. इससे दिनभर एक्टिव महसूस होता है और रात को आसानी से नींद आती है.

अगर किसी वजह से आप सुबह बाहर नहीं जा सकते हैं, तो खिड़की खोलकर धूप में बैठें. सुबह की प्राकृतिक रोशनी शरीर को दिन की शुरुआत का सही सिग्नल देती है, जिससे रात में मेलाटोनिन हार्मोन सही समय पर बनता और रिलीज होता है. यह हार्मोन नींद लाने में मदद करता है.

हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें. जब शरीर को एक तय रूटीन मिल जाता है, तो समय पर नींद आने लगती है. वहीं, ये नींद गहरी और रिलैक्सिंग भी होती है.

ध्यान रखें कि सोते समय कमरे में कोई भी आर्टिफिशियल लाइट न हो. नाइट लाइट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की स्क्रीन भी नींद में खलल डालती है. जरूरत हो तो स्लीप मास्क का इस्तेमाल करें. अंधेरा कमरा मेलाटोनिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे जल्दी नींद लगती है.

डॉ. बॉवरिंग के अनुसार, सोने का सही तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस (65-68°F) होना चाहिए. ठंडा कमरा दिमाग को कूल करता है, जिससे हार्मोनल बैलेंस सही रहता है और नींद गहरी आती है.

इन आसान आदतों को अपनाकर आप बिना दवाइयों के नींद की समस्या को दूर कर सकते हैं. नींद अच्छी होगी तो दिनभर एनर्जी बनी रहेगी और हेल्थ भी बेहतर होगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.