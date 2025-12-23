आंवला खाने से पहले इन 6 बातों का जरूर रखें ध्यान, डाइटिशियन ने बताया तभी मिलेंगे फायदे

What is the correct time to eat amla: आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं. इसके चलते वे नेचुरल चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं. इन्हीं चीजों में से एक है आंवला. आंवला को सेहत के लिए सुपरफूड माना जाता है. यही वजह है हेल्थ एक्सपर्ट भी आंवला को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. हालांकि, इस दौरान कुछ खास बातों को ध्यान में रखना जरूरी है. डाइटिशियन रंजनी रमन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर ऐसी ही कुछ बातों के बारे में बताया है. डाइटिशियन कहती हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर ही आप आंवला के पूरे फायदे पा सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

नंबर 1- कितनी मात्रा में खाएं आंवला?

डाइटिशियन कहती हैं, कई लोग ज्यादा फायदे पाने के लिए आंवले का सेवन बढ़ देते हैं. हालांकि, ज्यादा आंवला खाने से आपको फायदा नहीं, बल्कि नुकसान हो सकता है. रोजाना आधा या एक छोटा ताजा आंवला खाना काफी होता है. अगर आप आंवला पाउडर लेते हैं तो आधा चम्मच पर्याप्त है. ज्यादा मात्रा में लेने से कुछ लोगों को पेट में जलन या गैस की परेशानी हो सकती है.

आंवला खाने का सबसे अच्छा समय खाना खाने के साथ या खाने के बाद माना जाता है. इससे पोषक तत्व अच्छे से शरीर में अवशोषित होते हैं. कई लोग खाली पेट आंवला खाने को बेहतर मानते हैं लेकिन इससे कुछ लोगों को एसिडिटी या दस्त की समस्या हो सकती है. ऐसे में खाली पेट आंवला खाने से बचें.

डाइटिशियन कहती हैं, हफ्ते में 3 से 4 बार आंवला खाना भी सेहत के लिए अच्छा होता है.

नंबर 4- आंवला खाने का सही तरीका क्या है?

आप आंवला को कई तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. आप ताजा आंवला चबाकर खा सकते हैं, हल्का पकाकर खा सकते हैं, सब्जी या चटनी बनाकर खा सकते हैं, खाने में पाउडर मिलाकर या पतला आंवला जूस बनाकर लिया जा सकता है. बस ध्यान रखें कि जूस ज्यादा गाढ़ा या ठंडा न हो.

आंवला में मौजूद विटामिन C शरीर में आयरन को अच्छे से अवशोषित करने में मदद करता है. इसके लिए आप दाल, हरी सब्जियां या मिलेट्स खाने के बाद आंवला खा सकते हैं.

जिन लोगों को ज्यादा एसिडिटी, IBS, पेट की गंभीर समस्या है या जो लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें आंवला लेने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.