कान के ब्लॉकेज को कैसे साफ करें? डॉक्टर ने बताया बस 2 बूंद डाल लें ये चीज एक ही बार में खुल जाएगा बंद कान

Ear blockage Remedy: कई बार कान में मैल जम जाने, नहाते समय पानी चले जाने या हल्के इंफेक्शन की वजह से कान बंद जैसा महसूस होने लगता है. इसके चलते कई बार कान में खुजली की समस्या भी बढ़ जाती है. अगर आप भी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको एक बेहद आसान घरेलू नुस्खा बता रहे हैं, जो बंद कान को खोलने और खुजली की परेशानी को दूर करने में तुरंत असर दिखा सकता है. ये नुस्खा डाइटिशियन और वेट लॉस एक्सपर्ट दीपशिखा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

कैसे खुलेगा बंद कान?

अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर की गई एक पोस्ट में डाइटिशियन लिखती हैं, आमतौर पर ये कंडीशन कुछ समय में खुद ठीक हो जाती है. हालांकि, अगर आप तुरंत राहत पाना चाहते हैं, तो इसके लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

दीपशिखा शर्मा के अनुसार, सरसों के तेल की सिर्फ 2 बूंदें डालने से कान का ब्लॉकेज खुल सकता है. सरसों का तेल एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों से भरपूर होता है, जो कान में मौजूद इंफेक्शन पैदा करने वाले कीटाणुओं को खत्म करता है. तेल डालने से मैल नरम होकर बाहर आ जाता है, इससे न सिर्फ कान को साफ रखने में मदद मिलती है, बल्कि इंफेक्शन का खतरा भी कम होता है. वहीं, अगर कान में खुजली या जलन हो रही हो, तो भी यह तुरंत आराम पहुंचाता है.

इसके लिए एक चम्मच सरसों का तेल हल्का गुनगुना कर लें.

अब, कान में ड्रॉपर की मदद से सिर्फ 2 बूंद तेल डालें, ध्यान रखें तेल बहुत ज्यादा गर्म न हो.

5 मिनट के लिए सिर को एक तरफ झुका कर रखें, ताकि तेल अंदर तक पहुंच सके.

जरूरत हो तो साफ कॉटन से कान को पोंछ लें.

ये नुस्खा असरदार है. हालांकि, अगर आपके कान में पहले से कोई चोट है या कान में तेज दर्द हो तो कोई भी नुस्खा आजमाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

यह नुस्खा केवल हल्के ब्लॉकेज और खुजली के लिए है.

बच्चों के कान में कोई भी घरेलू उपाय करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

