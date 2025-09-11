किस विटामिन की कमी से दांत पीसने लगते हैं?

Best Vitamin If You Grind Your Teeth: कई लोग नींद के दौरान दांत पीसते हैं. इसे मेडिकल भाषा में ब्रक्सिज्म (Bruxism) कहा जाता है. यह एक आम समस्या है. हालांकि, अगर आपके साथ लगातार ऐसा हो रहा है और इसके चलते आपके दांत घिसने लगे हैं, तब ये शरीर में एक जरूरी विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है. इसे लेकर मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर ने दांत पीसने का कारण और इससे छुटकारा पाने का तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

रात को सोते समय दांत पीसने का क्या कारण है?

डॉ. बर्ग बताते हैं, इसके पीछे विटामिन D की कमी एक बड़ा कारण हो सकती है. विटामिन डी की कमी केवल हड्डियों पर ही असर नहीं डालती है, बल्कि ये नींद से जुड़ी कई समस्याओं का कारण भी बनती है. नींद में पैरों में ऐंठन, अनिद्रा (Insomnia) और स्लीप एपनिया (Sleep Apnea) जैसी स्थितियां विटामिन D की कमी से जुड़ी हो सकती हैं. यही कमी दांत पीसने की आदत को भी बढ़ा सकती है.

दरअसल, विटामिन D की कमी का बड़ा असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. इसकी कमी से चिंता (Anxiety) बढ़ सकती है. रात में सोते समय दांत पीसने की आदत इसी चिंता का नतीजा हो सकती है.

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर बताते हैं, अगर आपको लगता है कि यह समस्या विटामिन D की कमी से जुड़ी है, तो सबसे पहले डाइट में इसकी मात्रा बढ़ाएं. इसके लिए सुबह की धूप में समय बिताएं, मशरूम, अंडे की जर्दी, मछली और फिश ऑयल, चीज़, दूध और दही को डाइट में शामिल करें. इसके अलावा आप एक्सपर्ट की सलाह से डिनर के बाद विटामिन D3 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. इसके साथ थोड़ी मात्रा में पनीर या अन्य कैल्शियम युक्त भोजन भी शामिल करें.

विटामिन D के साथ-साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी भी इस समस्या को बढ़ा सकती है. डॉक्टर बताते हैं, अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं तो ध्यान रखें कि इसे ज्यादा मात्रा में न लें, क्योंकि इसकी अधिकता भी शरीर में असंतुलन पैदा कर सकती है. कैल्शियम सप्लीमेंट की जगह इसे प्राकृतिक रूप से आहार से लेना बेहतर है. इसके लिए आप दूध, पनीर और हरी सब्जियों को डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. वहीं, मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, कद्दू के बीज और चिया सीड्स, बादाम और काजू और साबुत अनाज जैसे क्विनोआ, ब्राउन राइस को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

दांत पीसने जैसी समस्या को नजरअंदाज करना सही नहीं है. यह केवल दांतों के लिए हानिकारक नहीं, बल्कि शरीर में पोषण की कमी का संकेत भी हो सकता है. संतुलित आहार, सही सप्लीमेंट और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देकर इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है. हालांकि, अगर समस्या बनी रहे, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.