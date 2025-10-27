महंगे बिकने वाले एवोकाडो से कई गुना बेहतर है ये छोटा सा हरा फल, डॉक्टर ने खुद बता दिए फायदे

आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एवोकाडो की खूब मार्केटिंग होते हुए देखी होगी. फिटनेस फ्रीक से लेकर सेलिब्रिटीज तक, हर कोई इसे सुपरफूड बताकर इसकी नई-नई डिश बनाते और खाते हुए नजर आता है. लेकिन इसकी ज्यादा कीमत होने के कारण ये फल आम लोग बहुत ही कम खरीद पाते हैं. अगर आप भी इस फल के फायदों को मिस कर रहे हैं और इसकी जगह कोई दूसरा फल तलाश रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वात्सय ने इस फल का दूसरा ऑप्शन बताया है, जो न केवल सस्ता है, बल्कि पोषण और स्वास्थ्य लाभों में इससे कई गुना बेहतर है.

क्या है दूसरा ऑप्शन?

डॉक्टर शुभम बताते हैं कि एवोकाडो की जगह छोटा सा आमला खाया जा सकता है. इसको खाने से शरीर को कई बड़े फायदे मिलते हैं. इसमें मौजूद पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं इसके कमाल के 5 फायदों के बारे में.

डॉक्टर शुभम बताते हैं कि रोजाना आमले का सेवन करने से शरीर में विटामिन सी की जरूरत पूरी हो जाती है. जिसकी भी बॉडी में विटामिन सी की कमी है उसे आमले का सेवन नियमित रूप से जरूर करना चाहिए.

आमले के सेवन से बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाता है. ऐसे में जो भी सीजनल इंफेक्शन्स होते हैं उससे बॉडी प्रोटेक्ट हो जाती है. जिन भी लोगों को सर्दी-जुकाम जैसी सीजनल बीमारियां रोज होती रहती हैं, उन्हें अपनी डाइट मं आमले को जरूर शामिल करना चाहिए.

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए व्यक्ति को आमले का सेवन जरूर करना चाहिए. दरअसल, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आर्टरीज को साफ करने में मदद करते हैं और बीपी मेनटेन रहता है.

डायबिटीज के रोगियों के लिए आमला खाना बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद फाइबर और क्रोमियम बॉडी के शुगर लेवल को स्टेबलाइज करते हैं. साथ ही शुगर स्पाइक्स भी इसको खाने से कंट्रोल हो जाती है.

स्किन और बाल को शाइनी बनाने के लिए आमला बेहद ही फायदेमंद माना जाता है. इसके अलावा डॉक्टर बताते हैं कि आमले में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिससे डीएनए डैमेज काफी स्लो हो जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.