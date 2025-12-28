विज्ञापन

बालों को बनाना है शाइनी और खूबसूरत? आज से ही अपनाएं ये 5 टिप्स, नहीं पड़ेगी महेंगे ट्रीटमेंट और प्रोडक्ट्स की जरूरत

आज हम आपको 5 ऐसी आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बालों को वापिस से शाइनी, खूबसूरत और सिल्की बना सकते हैं.

Read Time: 4 mins
Share
बालों को बनाना है शाइनी और खूबसूरत? आज से ही अपनाएं ये 5 टिप्स, नहीं पड़ेगी महेंगे ट्रीटमेंट और प्रोडक्ट्स की जरूरत
बालों को चमकदार कैसे बनाएं?
Freepik

Hair Care  Tips: आजकल अधिकतर लोग बालों की किसी न किसी समस्या से परेशान हैं. कुछ लोग सफेद बालों को लेकर चिंतित हैं, तो कई लोगों के लिए हेयरफॉल रोकना मुश्किल हो गया है. बालों की समस्याओं के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन सर्दियों में ड्राईनेस इसका मुख्य कारण है. दरअसल, सर्द हवाओं के कारण स्कैल्प से नमी खत्म जाती है जिससे त्वचा काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है. इसका नतीजा यह होता है कि बालों में डैंड्रफ बढ़ जाती है और बाल झड़ने लगते हैं, साथ ही वे बेजान भी हो जाते हैं. इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कई लोग सैलून जाकर बहुत पैसा खर्च करते हैं लेकिन तब भी मन मुताबिक रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है.  इसके अलावा कुछ लोग बाजार के केमिक्ल युक्त प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे साइड इफेक्ट होने का खतरा रहता है. इसी के चलते आज हम आपको 5 ऐसी आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बालों को वापिस से शाइनी, खूबसूरत और सिल्की बना सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Face Steam लेने का सही तरीका क्या है? स्किनकेयर एक्सपर्ट ने बताया पानी में मिला लें 2 चीजें, निखर जाएगी त्वचा

1. सल्फेट वाले शैम्पू का न करें इस्तेमाल

बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से धोना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. लेकिन ध्यान रहे कि आप हेयरवॉश के लिए सल्फेट वाले शैम्पू का प्रयोग न करें. ये शैंपू बालों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है. इससे बाल ड्राई, रूखे, बेजान हो सकते हैं. बाल धोने के लिए माइल्ड शैंपू का प्रयोग करना ही अच्छा होता है.

2. कंडीशनर जरूर करें

हेयरवॉश करने के बाद आप अपने बालों में कंडीशनर का इस्तेमाल करना न भूलें. जानकारी के लिए बता दें कि कंडीशनर का प्रयोग करने से बालों में फ्रिक्शन कम होता है और फिर कंघी का इस्तेमाल भी आसानी से किया जा सकता है. साथ ही यह बालों को शाइनी, सॉफ्ट और सिल्की बनाने में भी काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. 

3. सुखाने के लिए ब्लोअर का इस्तेमाल करें

कुछ लोग अपने बालों को हवा में सूखने के लिए छोड़ देते हैं जिससे बालों में ड्राईनेस और फ्रिजीनेस काफी ज्यादा आ जाती है. ऐसे में आप हेयरवॉश के बाद बालों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर ड्रायर या ब्लोअर का इस्तेमाल करें. ध्यान रहे कि इसकी हवा की सेंटिंग कोल्ड पर सेट हो. गर्म हवा से बालों को नुकसान पहुंच सकता है. 

4. गीले बालों में जोर लगाकर कंघी न करें

बाल गीले होने के बाद थोड़े कमजोर हो जाते हैं जिससे टूटने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में बालों को धोने के बाद कभी-भी जोर लगाकर कंघी करने से बचना चाहिए, इससे बाल झड़ सकते हैं. साथ ही कंघे का इस्तेमाल हमेशा बालों के थोड़े सूख जाने के बाद ही करें.

5. बदलते रहें तकिए कवर

काफी दिनों तक इस्तेमाल होने वाले तकिए कवर से आपके बालों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है. ऐसे में 2 से 3 दिन बाद लगातार अपने तकिए के कवर को बदलते रहें. साथ ही सोने के लिए हमेशा सिल्क से बने तकिए कवर का इस्तेमाल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hair Care Tips, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com