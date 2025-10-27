Weight Loss Tips: वजन कम करने में बहुत असरदार है किचन में रखे इन 2 मसालों का पानी! डिटॉक्स भी हो जाती है बॉडी, आज ही शुरू कर दें पीना

Weight Loss Tips: आजकल की भागदौड़ और तनाव भरी लाइफ में वजन बढ़ने की समस्या आम होने लगी है. अक्सर लोग अपने काम की वजह से काफी समय तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं जिससे शरीर का मूवमेंट नहीं होता है और ये वजन बढ़ने का बड़ा कारण बनता है. वेट लॉस के लिए लोग जिम करते हैं और तरह-तरह की डाइट लेते हैं लेकिन कई कोशिशों के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है. ऐसे में कुछ घरेलू उपाय हैं जो इस समस्या से राहत दिलाने में काफी मदद करते हैं. आज हम आपको ऐसे ही एक पानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो वेट लॉस में बहुत ही ज्यादा सहायक है और इससे पाचन तंत्र की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं. इसके अलावा ये शरीर से गंदगी निकालने में भी कारगर साबित होता है.

किचन में रखे छोटे-छोटे मसाले शरीर की बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करने में मदद करते हैं. इन्हीं में से हैं अजवाइन और दालचीनी. इन दोनों मसालों का पानी शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इनमें कई तरह के गुण पाए जाते हैं जिससे वेट लॉस, गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याओं में राहत मिलती है. इसके फायदे जानकर आप इसे रोजाना खुद ही पीना शुरू कर देंगे.

कैसे बनाएं अजवाइन-दालचीनी का पानी?

ये बनाना बहुत ही आसान है. इसके लिए आपको 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच दालचीनी 1 गिलास पानी में डालनी है. इसके बाद ये गिलास रातभर रख देना है. सुबह उठकर इस पानी का सेवन कर लें.

अजवाइन और दालचीनी का पानी पीने से अचानक लगने वाली भूख कंट्रोल होती है. साथ ही शुगर लेवल को मेनटेन करने में ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

किचन के ये दो मसाले अजवाइन और दालचीनी बॉडी की कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है. इसके कारण मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और वेट लॉस में काफी मदद मिलती है.

नियमित रूप से अजवाइन और दालचीनी का पानी पीने से शरीर की गंदगी और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और परिणामस्वरूप लिवर हेल्थ काफी अच्छी होती है. इससे शरीर डिटॉक्स हो जाता है.

अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, सूजन, ब्लोटिंग को दूर करने के लिए अजवाइन और दालचीनी का पानी बहुत लाभदायक माना जाता है. हालांकि इसके ज्यादा सेवन से आपको एसिडिटी भी हो सकती है.

अगर आप वेट लॉस के लिए ये पानी पीते हैं तो इसके साथ नियमित रूप से एक्सरसाइज करें. इसके साथ हेल्दी डाइट लेना भी बहुत जरूरी माना जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.