पानी या दही किसके साथ खाने चाहिए चिया सीड्स? AIIMS के डॉक्टर ने बताया

What is the best way to eat chia seeds: चिया सीड्स को हेल्थ के लिए सुपरफूड माना जाता है. इनमें फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई जरूरी मिनरल्स होते हैं. इन्हें खाने से वजन कंट्रोल रहता है, डाइजेशन बेहतर होता है और एनर्जी लेवल हाई रहता है. इसके अलावा भी चिया सीड्स के कई फायदे हैं. अब, इन तमाम फायदों को पाने के लिए ज्यादातर लोग पानी में चिया सीड्स भिगोकर खाना पसंद करते हैं, तो कुछ दही में चिया सीड्स मिलाकर खाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से ज्यादा बेहतर क्या है? चिया सीड्स को पानी और दही किसमें भिगोकर खाने से ज्यादा फायदे मिलते हैं? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर एम्स और हार्वर्ड से ट्रेनिंग ले चुके मशहूर डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, चिया सीड्स को हमेशा भिगोकर खाना चाहिए. ये पेट में जाकर फूलते हैं और फाइबर का काम करते हैं.

डॉक्टर के मुताबिक, जब आप पानी में चिया सीड्स भिगोकर खाते हैं, तो ये आपको हाइड्रेट रखते हैं और बॉडी को फाइबर की अच्छी मात्रा देते हैं. इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और कब्ज जैसी समस्या कम होती है.

वहीं, अगर चिया सीड्स को दही में भिगोकर खाया जाए, तो इसका असर और भी शानदार होता है. डॉक्टर सेठी के मुताबिक, दही प्रोबायोटिक्स से भरपूर होती है, जो पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती है. चिया सीड्स का फाइबर और दही के प्रोबायोटिक्स मिलकर आपके गट हेल्थ को मजबूत बनाते हैं. इससे डाइजेशन बेहतर होता है और पेट से जुड़ी कई परेशानियां दूर होती हैं. साथ ही दही खाने से शरीर को प्रोटीन और हेल्दी फैट्स भी मिलते हैं. ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने और एनर्जी लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं.

डॉक्टर कहते हैं कि दही के साथ चिया सीड्स खाने से गट लाइनिंग मजबूत होती है और कोलन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम होता है. इसलिए, अगर आप ज्यादा से ज्यादा फायदा पाना चाहते हैं, तो चिया सीड्स को पानी में भिगोने की बजाय दही में मिलाकर खाएं.

1-2 चम्मच चिया सीड्स लें और इन्हें 30 मिनट तक पानी में भिगो दें.

इसके बाद इन्हें दही में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें.

चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा सा शहद या फल भी मिला सकते हैं.

इस तरह आपको ज्यादा फायदे मिल सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.