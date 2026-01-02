विज्ञापन

2026 के ये ट्रैवल ट्रेंड Gen-Z के भी उड़ा देगा होश, टेरर टूरिज्म से लेकर स्किप जेन ट्रैवल की द‍िवानी हुई दुन‍िया

आज का पर्यटन सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अनुभव जीने का जरिया बन चुका है. टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के असर से नॉक्टूरिज्म, पॉप कल्टिंग, हश्पिटैलिटी, पैशनकेशन और टेरर टूरिज्म जैसे नए ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं.

2026 में ये ट्रैवल ट्रेंड जरूर करें ट्राई.

Tourism Trends: आज की नई पीढ़ी सिर्फ घूमने नहीं जाती, बल्कि अनुभव जीने निकलती है. टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और बदलती लाइफस्टाइल ने पर्यटन को एक नए दौर में पहुंचा दिया है. अब यात्राएं (Winter Vacation Me Kahan Jayen) सिर्फ पहाड़ या समुद्र तक सीमित नहीं रहीं बल्कि लोग नाइट लाइफ, डर, शांति, पैशन और इको फ्रेंडली एक्सपीरियंस को भी चुन रहे हैं. इसी कड़ी में कुछ नए शब्द और ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं. जिसमें नॉक्टूरिज्म, पॉप कल्टिंग, हश्पिटैलिटी, पैशनकेशन, टेरर टूरिज्म, स्किप जेन ट्रैवल और इको स्केप जैसे ट्रेंड्स शामिल हैं. आइए समझते हैं कि ये नए ट्रेंड (New Trends In Tourism) क्या कहते हैं और कैसे युवाओं से लेकर परिवारों तक के बीच चर्चा में हैं.

Gen-Z कर रहे भजन, बाकायदा बना रहे क्लब, जानिए क्या है ये नया ट्रेंड

नॉक्टूरिज्म (Noctourism)

इस ट्रेंड में लोग किसी शहर या जगह की रात की लाइफ़ को एक्सप्लोर करते हैं. नाइट वॉक्स, फूड टूर, नाइट सफारी और रात की कल्चरल एक्टिविटीज इसका हिस्सा होती हैं. उदाहरण: गोवा, मुंबई के मरीन ड्राइव या जयपुर नाइट टूर अब कई टूरिस्ट की पसंद बन चुके हैं.

पॉप कल्टिंग (Pop Culting)

ये ट्रेंड उन जगहों पर घूमने को कहता है जो फिल्मों, वेब सीरीज या म्यूजिक की शूटिंग से जुड़े हों. इस ट्रेंड में फैंस अपने फेवरेट किरदारों की लोकेशन देखने पहुंच जाते हैं. उदाहरण: मनाली में ‘ये जवानी है दीवानी' शूट स्पॉट या स्विट्ज़रलैंड की बॉलीवुड लोकेशन.

हश्पिटैलिटी (Hushpatility)

ये उन यात्रियों के लिए है जो भीड़ भाड़ से दूर शांत जगहों पर जाना चाहते हैं. जहां शोर नहीं, सिर्फ नेचर और शांति होती है. उदाहरण: उत्तराखंड के शांत होम स्टे या हिमाचल के ऑफ बीट पर्वतीय गांव.

पैशनकेशन (Passioncation)

ये काम और हॉबी को साथ लेकर छुट्टी मनाने का नया अंदाज है. जैसे फोटोग्राफी ट्रिप, योग रिट्रीट या कुकिंग वर्कशॉप ट्रैवल. उदाहरण: ऋषिकेश में योग रिट्रीट कैंप या केरल में कुकिंग हॉलिडे.

टेरर टूरिज्म (Terror Tourism)

कुछ लोग ऐतिहासिक त्रासदी या आतंकी घटनाओं से जुड़े स्थानों को एक्सप्लोर करते हैं. ताकि इतिहास को समझ सकें. उदाहरण: पुराने जेल, म्यूजियम या ऐसी कोई जगह जहां आतंकी घटना हुई हो.

स्किप जेन ट्रैवल (Skip Gen Travel)

इसमें दादा दादी अपने पोते, पोती के साथ ट्रिप पर जाते हैं, बिना पेरेंट्स के. ये एडल्ट-फ्री बॉन्डिंग वेकेशन जैसा अनुभव देता है. उदाहरण: परिवार के साथ नैनीताल या उदयपुर की छुट्टियां.

इको स्केप (Eco Scape)

ये नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना यात्रा करने का कॉन्सेप्ट है. जैसे सस्टेनेबल स्टे, लोकल फूड और प्लास्टिक फ्री ट्रैवल. उदाहरण: केरल के इको रिजॉर्ट और स्पीति वैली के सस्टेनेबल होम स्टे.

इन नए ट्रेंड्स से साफ है कि यात्रा अब सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि खुद को खोजने का तरीका बन चुकी है.

