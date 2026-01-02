Homemade Fungicide: खेतों और बागानों में फंगस की समस्या किसानों और गार्डन लवर्स दोनों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है. बाजार से खरीदी गई दवाइयां महंगी भी होती हैं और हर बार असरदार साबित हों, यह जरूरी नहीं. ऐसे में अगर घर में मौजूद चीजों से ही सस्ता और असरदार उपाय मिल जाए, तो यह किसी वरदान से कम नहीं. खास बात ये है कि यह तरीका पूरी तरह देसी है और पीढ़ियों से इस्तेमाल में लाया जाता रहा है. खट्टी लस्सी और तांबे की मदद से आप घर बैठे ही एक नेचुरल फंगीसाइड तैयार कर सकते हैं, जो फंगस को जड़ से खत्म करने में मदद करता है.

खट्टी लस्सी और तांबे का कमाल (The Power of Sour Buttermilk and Copper)

इस घरेलू फंगीसाइड के लिए आपको किसी खास केमिकल की जरूरत नहीं है. बस कई दिन पुरानी खट्टी लस्सी लें. ध्यान रखें कि लस्सी खट्टी होनी चाहिए, ताजी नहीं, क्योंकि ताजी लस्सी से खेतों में चींटियां आने का खतरा रहता है. अब इस लस्सी को एक बाल्टी में डाल दें. इसके बाद इसमें तांबे का लोटा, गिलास या कटोरी डालकर बाल्टी को ढक दें. अगर आपके पास तांबे का बर्तन नहीं है, तो तांबे की पतली डंडी या तार भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस मिश्रण को करीब 10 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दें. इस दौरान तांबे और लस्सी की आपसी प्रतिक्रिया से एक इफेक्टिव नेचुरल फंगीसाइड तैयार हो जाता है.

कैसे करें सही तरीके से इस्तेमाल (How To Use It Properly)

तैयार फंगीसाइड का इस्तेमाल करना भी उतना ही आसान है. अगर आपकी स्प्रे मशीन 10 लीटर की है, तो उसमें 1 से 2 लीटर ही इस लस्सी वाले घोल को मिलाएं. बाकी पानी सामान्य रखें. सबसे जरूरी बात यह है कि घोल को छानकर ही स्प्रे बोतल में डालें, ताकि नोजल ब्लॉक न हो. इसके बाद इस मिक्सचर का छिड़काव फंगस से प्रभावित पौधों, फसलों या पेड़ों की पत्तियों पर करें. कुछ ही दिनों में पत्तियों की हालत में सुधार नजर आने लगेगा.

इन बातों का जरूर रखें ध्यान (Important Things To Keep In Mind)

ये घरेलू फंगीसाइड खेतों के साथ-साथ घर के गमलों और बागानों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर पत्तियां मुरझा रही हों या उन पर सफेद या काले धब्बे दिख रहे हों, तो ये उपाय खासा असर दिखाता है. छिड़काव सुबह या शाम के समय करें, ताकि धूप में इसका असर कम न हो. यह तरीका न सिर्फ सस्ता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है. देसी नुस्खों से खेती और गार्डनिंग को आसान बनाना आज के समय में एक समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है.