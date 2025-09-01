2 हफ्ते तक बालों में चावल का पानी लगाने से क्या होगा? Doctor Eric Berg ने बताए जबरदस्त फायदे

Rice Water on Hair: हर कोई मजबूत और चमकदार बाल चाहता है. इसके लिए लोग महंगे से महंगे शैंपू और हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, कई बार इन प्रोडक्ट्स में मौजूद कैमिकल फायदे की बजाय उल्टा बालों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं. इन नुकसान से बचने के लिए हेयर केयर के लिए आप नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन्हीं चीजों में से एक है चावल का पानी. राइस वाटर को स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि ये बालों के लिए भी उतना ही असरदार है. ऐसे में आइए एक्सपर्ट से जानते हैं, बालों पर चावल का पानी लगाने से क्या होता है और इसे लगाने का सही तरीका क्या है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि अगर आप सही तरीके से फर्मेंटेड राइस वाटर को केवल 2 हफ्ते तक बालों पर लगाएंगे, तो इससे आपको कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं.

डॉक्टर बताते हैं, चावल में विटामिन B, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. जब इसे 48 घंटे तक फर्मेंट किया जाता है, तो इसमें 'पिटेरा' (Pitera) नाम का तत्व बनता है. यह डल और रूखे बालों को चमकदार बनाता है.

डॉक्टर आगे बताते हैं, फर्मेंटेशन से चावल के पानी में लैक्टिक एसिड भी बनता है, जो स्कैल्प को हेल्दी रखता है और फ्रिजी बालों को स्मूद करता है. इसमें मैग्नीशियम और सेलेनियम जैसे मिनरल्स होते हैं, जो जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं.

ऐसे में अगर आप लगातर दो हफ्ते तक बालों में चावल का पानी लगाते हैं, तो इससे बाल मजबूत, चमकदार और मुलायम हो जाएंगे. स्कैल्प की खुजली और डैंड्रफ की समस्या भी कम होगी. इसके अलावा, हेयर ग्रोथ में भी मदद मिल सकती है.

दो कप चावल लें और इन्हें एक बार साफ पानी से धो लें.

इसके बाद चावल में दो कप ताजा पानी डालें और इसे 2 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर रखें.

2 घंटे बाद पानी को छानकर कांच की जार में डालें.

जार को हल्के से ढककर 48 घंटे तक रखें ताकि फर्मेंटेशन हो सके.

48 घंटे बाद आप इसे बालों पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

बाल धोने के बाद इस पानी को बालों में अच्छी तरह लगाएं.

20 मिनट तक बालों में लगा रहने दें.

फिर साफ पानी से बाल धो लें.

हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करें.

डॉक्टर बर्ग कहते हैं, महंगे प्रोडक्ट्स पर पैसा खर्च करने से अच्छा है कि आप ये घरेलू और नेचुरल तरीका अपनाएं. सही तरीके से तैयार किया गया फर्मेंटेड चावल का पानी बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद कर सकता है, इससे स्कैल्प हेल्दी रहती है, साथ ही बाल एकदम स्मूद और शाइनी दिखते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.