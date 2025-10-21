सफेद या गुलाबी, सबसे बढ़िया अमरूद कौन सा होता है? डाइटिशियन से जानें किसे खाने से मिलते हैं ज्यादा फायदे

Difference between White Guava vs Pink Guava: अमरूद एक ऐसा फल है, जिसका स्वाद शायद ही किसी को पसंद न होता हो. स्वाद से अलग इसे सेहत के लिए भी सुपरफूड माना जाता है. अमरूद में भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर होता है. ये पोषक तत्व आपको एक साथ कई फायदे पहुंचा सकते हैं. हालांकि, बाजार में दो तरह के अमरूद मिलते हैं- सफेद और गुलाबी. ऐसे में अधिकतर लोगों के मन में सवाल होता है कि इनमें से कौन सा अमरूद ज्यादा बेहतर है? इसे लेकर मशहूर डाइटिशियन शिल्पा अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं सफेद और गुलाबी अमरूद के फायदे क्या हैं और दोनों में से किसे खाना ज्यादा अच्छा होता है.

गुलाबी अमरूद के फायदे

डाइटिशियन बताती हैं, गुलाबी अमरूद में लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यह तत्व हमारी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसे नियमित रूप से खाने से चेहरे पर नेचुरल गुलाबी चमक आती है.

गुलाबी अमरूद का एक और फायदा यह है कि यह शुगर और जंक फूड की क्रेविंग को कम करता है. अगर आपको बार-बार कुछ मीठा या तला-भुना खाने का मन करता है, तो एक गुलाबी अमरूद खा लेने से यह इच्छा शांत हो जाती है. इसके अलावा कुछ अन्य रिपोर्ट्स बताती हैं कि गुलाबी अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और उम्र से पहले एजिंग के लक्षणों जैसे झुर्रियों, फाइन लाइन्स को कम करते हैं.

वहीं, बात सफेद अमरूद की करें तो डाइटिशियन बताती हैं, अगर आपको वेट लॉस करना है तो सफेद अमरूद खाना ज्यादा बेहतर है. इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, गुलाबी अमरूद के मुकाबले नेचुरल शुगर की मात्रा भी कम होती है, जबकि फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे पेट देर तक भरा रहता है और ओवरईटिंग से बचा जा सकता है.



डाइटिशियन आगे बताती हैं, सफेद अमरूद में गुलाबी अमरूद की तुलना में 2 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है. विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, स्किन को हेल्दी रखता है और संक्रमण से बचाता है. इसके अलावा, सफेद अमरूद पाचन सुधारने में भी मदद करता है.

तो कौन सा अमरूद खाएं?



शिल्पा अरोड़ों के मुताबिक, दोनों अमरूद अपने-अपने तरीके से फायदेमंद हैं. अगर आप ग्लोइंग स्किन और शुगर कंट्रोल चाहते हैं, तो गुलाबी अमरूद बेहतर है. वहीं, अगर आपका लक्ष्य वजन घटाना और इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो सफेद अमरूद चुनें. बेहतर नतीजों के लिए आप दोनों को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.