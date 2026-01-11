Room heater electricity saving tips: सर्दियों का मौसम आते ही रूम हीटर घरों की जरूरत बन जाता है. खासकर उत्तर भारत में ठंड से बचने के लिए लोग घंटों हीटर (Heater Chalate Samay Savadhaniya) चलाते हैं. लेकिन आराम के साथ साथ एक चिंता भी जुड़ी रहती है. वो है बिजली का बढ़ता बिल. कई बार महीने के अंत में आने वाला भारी भरकम बिल (Bijli Ka Bill Kam Karne Ke Tips) सारी गर्माहट फीकी कर देता है. अच्छी बात ये है कि अगर रूम हीटर को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए. तो आप ठंड से भी बच सकते हैं और बिजली की बचत भी कर सकते हैं. बस कुछ छोटे लेकिन असरदार टिप्स अपनाने की जरूरत है.

सही तापमान का चुनाव करें (Set the Right Temperature)

हीटर चलाते वक्त अक्सर लोग टेंप्रेचर बहुत ज्यादा सेट कर देते हैं. जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है. विशेषज्ञों के मुताबिक 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान काफी होता है. इससे कमरा भी कंफर्टेबल रहता है और हीटर पर एक्स्ट्रा लोड भी नहीं पड़ता.

दरवाजे और खिड़कियां रखें बंद (Keep Doors and Windows Closed)

अगर हीटर चलाते समय दरवाजे या खिड़कियां खुली हैं. तो गर्म हवा बाहर निकल जाती है. ऐसे में हीटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बिजली ज्यादा खर्च होती है. बेहतर है कि कमरा पूरी तरह बंद हो ताकि गर्मी अंदर ही बनी रहे.

पूरे दिन हीटर चलाने से बचें (Avoid Running Heater All Day)

कई लोग ठंड से बचने के लिए हीटर को लगातार चालू रखते हैं. ये आदत बिजली बिल बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह बनती है. जरूरत पड़ने पर ही हीटर चालू करें और कमरे के गर्म हो जाने पर बंद कर दें.

टाइमर और थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करें (Use Timer and Thermostat)

अगर आपके हीटर में टाइमर या थर्मोस्टेट की सुविधा है. तो उसका जरूर इस्तेमाल करें. इससे हीटर अपने आप बंद हो जाता है और बिजली की बेवजह खपत नहीं होती.

कमरे को इंसुलेट करें (Insulate the Room Properly)

पर्दे, कारपेट और मोटे बेडशीट कमरे की गर्मी बनाए रखने में मदद करते हैं. इससे हीटर को ज्यादा देर तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ती और बिजली की बचत होती है.

सही हीटर का चुनाव करें (Choose the Right Heater)

एनर्जी एफिशिएंट हीटर कम बिजली में ज्यादा गर्मी देते हैं. खरीदते समय स्टार रेटिंग जरूर देखें. क्योंकि ये लंबे समय में आपके बिजली बिल को कम करने में मदद करती है.

इन आसान तरीकों को अपनाकर आप सर्दियों में आराम से रूम हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. वो भी बिना बिजली बिल की टेंशन लिए. थोड़ी समझदारी और सही आदतें आपकी जेब और सेहत दोनों को राहत देती हैं.