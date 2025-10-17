कब्ज होने पर क्या खाएं? AIIMS के डॉक्टर ने बताईं 10 सबसे असरदार चीजें, इन्हें खानें से साफ हो जाएगा पेट

How to relieve constipation: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कब्ज बहुत आम समस्या बन गई है. पेट साफ न होने पर पेट में भारीपन, ऐंठन, गैस और दर्द का एहसास परेशान कर देता है. इसके साथ ही व्यक्ति खुद को कमजोर और थका-थका महसूस करने लगता है. इसका असर फिर उसके काम पर भी नजर आता है. हालांकि, एक राहत की बात यह है कि जिस तरह गलत खानपान के चलते कब्ज की परेशानी बढ़ जाती है, ठीक उसी तरह कुछ खास चीजों का सेवन पेट को नेचुरल तरीके से साफ करने में भी मदद कर सकता है. हाल ही में एम्स और हार्वर्ड से प्रशिक्षित फेमस डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने ऐसी 10 खाने की चीजें बताई हैं जो कब्ज से तुरंत राहत दिला सकती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया दांतों को चमकाने का 1400 साल पुराना नुस्खा, पीले दांतों को सफेद करने के लिए करें?

कब्ज होने पर खा लें ये 10 चीजें

कीवी में फाइबर और एक्टिनिडिन एंजाइम होता है, जो आंतों की गति बढ़ाकर कब्ज दूर करता है.

पपीते में मौजूद पपेन एंजाइम पाचन को आसान बनाता है और पेट को साफ रखता है.

प्रून्स यानी सूखे आलूबुखारे में सोर्बिटोल और फाइबर होता है, जो प्राकृतिक रूप से लैक्सेटिव की तरह काम करता है.

फ्लैक्स सीड्स में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होते हैं, जो मल को मुलायम बनाते हैं. इससे मल त्याग करना आसान हो जाता है.

चिया सीड्स में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है. वहीं, इन्हें सोक्ड करने यानी भिगोकर रखने से ये मात्रा और बढ़ जाती है. ये फाइबर मल को नरम बनाकर कब्ज से राहत दिलाता है.

ओट्स में मौजूद बीटा-ग्लूकैन फाइबर पाचन को सही रखता है और आंतों की सफाई में मदद करता है.

कब्ज होने पर आप दाल को डाइट में शामिल कर सकते हैं. दाल में फाइबर और प्रोटीन दोनों होते हैं, जो पाचन को सुधारते हैं और मल त्याग को नियमित करते हैं.

कब्ज होने पर डॉक्टर पालक खाने की सलाह देते हैं. पालक में मौजूद मैग्नीशियम और फाइबर आंतों को सक्रिय रखते हैं और पेट साफ करने में मदद करते हैं.

नाशपाती में फाइबर और सोर्बिटोल होता है, जो प्राकृतिक रूप से कब्ज को दूर करता है.

इन सब से अलग आप शकरकंद खा सकते हैं. शकरकंद में भी भरपूर फाइबर और पानी होता है, जो मल को मुलायम बनाकर पाचन को बेहतर करता है.

ऐसे में आप भी इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर नेचुरल तरीके से कब्ज से निजात पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.