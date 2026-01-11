Magh Mela Vip Pass Booking Guide: माघ मेला 2026 को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. 3 जनवरी 2026 से प्रयागराज में शुरू हो चुके इस पावन मेले की तैयारियों में लोग जुट चुके हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान और धार्मिक आयोजनों की प्लानिंग कर रहे हैं. इसी बीच सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा सवाल ये है कि माघ मेला में VIP पास कैसे मिलेगा और क्या आम लोगों के लिए भी ऐसी कोई सुविधा मौजूद है. महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में VIP पास की व्यवस्था पहले देखने को मिल चुकी है, ऐसे में माघ मेले को लेकर भी लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं. अगर आप भी VIP पास के साथ माघ मेला जाने का मन बना रहे हैं, तो सही जानकारी पहले जान लेना बेहद जरूरी है, ताकि किसी तरह की गलतफहमी या धोखाधड़ी से बचा जा सके.

माघ मेला में VIP पास मिलेगा या नहीं (Will VIP Pass Be Available In Magh Mela Or Not)

माघ मेले को लेकर फिलहाल प्रशासन की ओर से आम श्रद्धालुओं के लिए किसी भी तरह के VIP पास की घोषणा नहीं की गई है. अभी केवल अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के लिए ही पास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. ये पास भी ऑनलाइन नहीं बल्कि पूरी तरह ऑफलाइन तरीके से पंडाल के पास से ही जारी किए जा रहे हैं. महाकुंभ की तरह माघ मेले में VIP दर्शन या एंट्री को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सिस्टम लागू नहीं किया गया है. इसलिए अगर किसी वेबसाइट या ऐप पर VIP पास मिलने का दावा किया जा रहा है, तो उस पर भरोसा करने से पहले पूरी जांच जरूर करें.

पैकेज के जरिए मिल रही हैं सुविधाएं (Facilities Available Through Travel Packages)

VIP पास भले ही उपलब्ध न हो, लेकिन माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रैवल पैकेज की सुविधा जरूर दी जा रही है. इन पैकेज में टेंट में ठहरने की व्यवस्था, भोजन, गाइड, बोट राइडिंग और आसपास के प्रमुख मंदिरों के दर्शन शामिल होते हैं. पैकेज लेने पर यात्रा से जुड़ी ज्यादातर जिम्मेदारी ऑपरेटर की होती है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलती है.

कहां से करें बुकिंग (Where To Book Magh Mela Packages)

माघ मेले के लिए कई ट्रैवल कंपनियां और वेबसाइट्स ऑनलाइन टेंट और पैकेज बुकिंग की सुविधा दे रही हैं. इसके अलावा प्रयागराज पहुंचकर आप स्थानीय एजेंट्स से भी ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं. रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए भी कुछ सुविधाओं की बुकिंग संभव है. बुकिंग करते समय एजेंट या वेबसाइट की विश्वसनीयता जांचना बेहद जरूरी है.

कैसे पहुंचे माघ मेला 2026 (How To Reach Magh Mela 2026)

प्रयागराज देश के लगभग सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. प्रयागराज जंक्शन सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है. एयरपोर्ट मेला स्थल से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर है. सड़क मार्ग से एनएच 19 और एनएच 34 के जरिए भी आसानी से पहुंचा जा सकता है.

घूमने का सबसे अच्छा समय (Best Time To Visit Magh Mela)

जनवरी से फरवरी के बीच माघ मेला घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है. प्रमुख स्नान पर्वों पर खास रौनक रहती है, हालांकि भीड़ से बचने के लिए सुबह का समय बेहतर रहता है.