शरीर में बढ़ाना है Vitamin B12? दही में मिलाकर खा लें ये 4 चीजें, नहीं लेनी पड़ेगी कोई दवा

Vitamin B12 Remedy: विटामिन बी12 शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व माना जाता है. ये नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ-साथ खून में रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है. वहीं, अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो थकान, कमजोरी, याददाश्त में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. शरीर में इस पोषक तत्व की जरूरत पूरी करने के लिए अच्छी डाइट लेना बहुत ही जरूरी माना जाता है. कई लोग विटामिन बी12 की गोलियों को भी सेवन करते हैं लेकिन इससे शरीर को कई तरह के नुकसान भी पहुंच सकते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसी 4 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में दही के साथ शामिल कर बॉडी में नेचुरली विटामिन बी12 की कमी को पूरा कर सकते हैं. इससे आपको किसी तरह के सप्लीमेंट्स पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

यह भी पढ़ें: बच्चे के कान का मैल कैसे साफ करें? डॉक्टर ने बताया इस तरीके से खुद पिघलकर बाहर आ जाएगी गंदगी

दही के साथ आंवला पाउडर

कई रिसर्च के अनुसार दही में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है. रोजाना दही का सेवन करने से शरीर में विटामिन बी12 की कमी नहीं होती है. अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आप दही में 1 चम्मच आंवला पाउडर डालकर खा सकते हैं. हालांकि इससे विटामिन बी12 सीधे तौर पर नहीं बढ़ता है. इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है जो खाने से विटामिन B12 को बेहतर तरीके से सोखने का काम करता है.

सफेद तिल शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप अपने शरीर में विटामिन बी12 की कमी को दूर करना चाहते हैं तो दही के साथ तिल का सेवन करना शुरू कर दें. ये खाने में तो काफी स्वादिष्ट होता ही है साथ में ये भोजन से विटामिनी बी12 को सोखने का भी काम करता है.

बॉडी में विटामिन बी12 बढ़ाने के लिए आप दही के साथ मेथी दानों का सेवन कर सकते हैं. बता दें कि मेथी दाने में भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन B पाया जाता है. इसके सेवन से डायजेशन बेहतर होता है और नेचुरल तरीके से विटामिन बी12 की कमी पूरी होती है.

शरीर में विटामिन बी 12 बढ़ाने के लिए आप दही के साथ अलसी के बीजों का सेवन कर सकते हैं. अलसी के बीज एक सुपरफूड आइटम है, इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर और विटामिन बी जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. दही और अलसी के बीज का कॉम्बिनेशन विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने का एक नेचुरल तरीका माना जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.