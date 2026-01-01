विज्ञापन

सर्दी में जैकेट को कैसे धोएं? खराब किए बिना इन आसान तरीके से होगी साफ

जैकेट सर्दियों में बहुत जरूरी होती है, लेकिन इसे साफ करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, क्योंकि इसके नाजुक कपड़े यानी ऊन, डाउन और वाटरप्रूफ कोटिंग खराब हो सकती है.

सर्दी में जैकेट को कैसे धोएं?
Puffer Jacket ko Kaise Saaf Karen: सर्दियों में गर्म कपड़े धोना बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो जाता है. जैकेट सर्दियों में बहुत जरूरी होती है, लेकिन इसे साफ करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, क्योंकि इसके नाजुक कपड़े यानी ऊन, डाउन और वाटरप्रूफ कोटिंग खराब हो सकती है. ऐसे में जैकेट को बहुत सही तरीके से धोना होता है. चलिए आपको बताते हैं सर्दी में जैकेट धोने के आसान तरीके, जिनसे आप अपने पफर जैकेट को साफ कर सकते हैं.

स्पॉट क्लीनिंग

आपके पफर जैकेट पर छोटे दाग हैं, तो आप उन्हें स्पॉट क्लीनिंग करके साफ कर सकते हैं. एक माइल्ड डिटर्जेंट का उपयोग करें और दाग पर लगाएं. 15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें और हवा में सुखाएं.

हैंड वाशिंग

आपका पफर जैकेट बहुत गंदा नहीं है, तो आप इसे हैंड वॉश कर सकते हैं. एक बड़े बर्तन में ठंडा पानी भरें और एक माइल्ड डिटर्जेंट जोड़ें. जैकेट को इसमें भिगो दें और 15-30 मिनट के लिए छोड़ दें. जैकेट को निकालें और अतिरिक्त पानी को निचोड़ लें.

मशीन वाशिंग

जैकेट मशीन वाशिंग के लिए उपयुक्त है, तो आप इसे मशीन में धो सकते हैं. एक माइल्ड डिटर्जेंट का उपयोग करें और जैकेट को एक ठंडे चक्र पर धो लें. जैकेट को एक बड़े बैग में रखें ताकि यह मशीन में फंस न जाए.

सुखाना

पफर जैकेट को सुखाना एक महत्वपूर्ण कदम है. यदि आप मशीन में सुखा रहे हैं, तो एक कम तापमान पर सुखाएं और जैकेट को बीच-बीच में हिलाएं. यदि आप हवा में सुखा रहे हैं, तो जैकेट को एक हवादार स्थान पर रखें और इसे बीच-बीच में हिलाएं.

क्लम्पिंग को रोकना

पफर जैकेट के इन्सुलेशन को क्लम्पिंग से बचाने के लिए, इसे सुखाने के दौरान बीच-बीच में हिलाएं. इससे इन्सुलेशन को समान रूप से सुखाने में मदद मिलेगी.

पफर जैकेट को कितनी बार धोना चाहिए?

पफर जैकेट को बहुत अधिक धोने की आवश्यकता नहीं है. इसे केवल जब आवश्यक हो तब धोएं और बीच-बीच में इसे हवा में सुखाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

