विज्ञापन

Men Skin Care Tips: क्या लड़के भी मेकअप करते हैं? पुरुषों का मेकअप कैसे करें, हर लड़के को आना चाह‍िए यह गुण

Men Skin Care Tips: आज के समय में पुरुषों को मुंहासे, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, तैलीय टी-जोन और समय से पहले बुढ़ापा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

Read Time: 3 mins
Share
Men Skin Care Tips: क्या लड़के भी मेकअप करते हैं? पुरुषों का मेकअप कैसे करें, हर लड़के को आना चाह‍िए यह गुण
लड़के स्किन केयर कैसे करें
File Photo

Men Skin Care Tips: आजकल के समय में सिर्फ त्वचा की देखभाल महिलाओं का ही क्षेत्र नहीं माना जाता. अब पुरुष भी अपनी त्वचा की अधिक देखभाल करने लगे हैं. पहले लड़कों से चेहरा धोने से ज्यादा और कुछ भी उम्मीद नहीं मानी जाती थी. हालांकि, आज के समय में पुरुष भी अपनी त्वचा की देखभाल करते हैं, जिससे वह भी सुंदर और स्मार्ट दिखें. पुरुषों को मुंहासे, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, तैलीय टी-जोन और समय से पहले बुढ़ापा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसका मुख्य कारण प्रदूषण, धूप, लंबे काम के घंटे और तनाव आदि हैं. हालांकि, पुरुष अब समझ रहे हैं कि त्वचा की देखभाल सिर्फ दिखावटी नहीं है, बल्कि त्वचा के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है.

यह भी पढ़ें:- रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या होता है? नाभि में कौन सा तेल डालना सबसे अच्छा होता है, जानिए यहां

क्या लड़के भी मेकअप करते हैं?

हां लड़के भी मेकअप करते हैं. यह कोई नई बात नहीं है, इतिहास में पुरुष अलग-अलग कारणों से मेकअप का इस्तेमाल करते रहे हैं. आज के समय में व्यक्तिगत पसंद और ग्रूमिंग का एक हिस्सा बन गया है. कई पुरुष अपनी त्वचा की खामियों, जैसे दाग-धब्बे या काले घेरे को छुपाने के लिए कंसीलर या फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं. कई पुरुष अब अपनी त्वचा को स्वस्थ और ताजा दिखाने के लिए सिर्फ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे बीबी क्रीम और कंसीलर जैसे उत्पादों का भी उपयोग करते हैं.

पुरुषों का मेकअप कैसे करें

पुरुषों के मेकअप के लिए सबसे पहले चेहरा साफ करके मॉइस्चराइज करें, फिर आंखों के नीचे के काले घेरे छुपाने के लिए कंसीलर लगाएं. इसके बाद त्वचा की टोन को एक समान करने के लिए बीबी क्रीम या हल्के फाउंडेशन का इस्तेमाल करें और उसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह ब्लेंड करें. अंत में होंठों पर हल्का लिप बाम लगाएं ताकि वे मुलायम दिखें.

चमकदार त्वचा के लिए पुरुष क्या करें?

चमकदार त्वचा के लिए पुरुष अपनी त्वचा की देखभाल करें, जिसमें क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन का उपयोग शामिल है. सही तरीके से शेविंग करना, स्वस्थ आहार लेना, खूब पानी पीना और पर्याप्त नींद लेना भी महत्वपूर्ण है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Skin Care, Skin Care Tips, Men Skin Care, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com