Malaika Arora ने शेयर किया अपना फिटनेस सीक्रेट, 50 की उम्र में भी घर की इन चीजों को खाकर किया खुद को मेंटेन

Celebrity Fitness: बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेसेस में मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) का जिक्र होता है. मलाइका को देखकर शायद ही कोई कह सकेगा कि मलाइका 50 साल की हो चुकी हैं. खुद को फिट रखने के लिए मलाइका ना सिर्फ एक्सरसाइज और योगा करती हैं बल्कि अपने खानपान का भी पूरा ख्याल रखती है. सोहा अली खान के पोडकास्ट में सोहा से बात करते हुए मलाइका ने अपनी डाइट का जिक्र किया था और बताया था कि क्या कुछ खा-पीकर और किन जरूरी बातों का ध्यान रखकर मलाइका खुद को फिट रखती हैं.

मलाइका अरोड़ा की फिटनेस का राज | Malaika Arora's Fitness Secret

मलाइका अरोड़ा 3 बेसिक रूल्स को फॉलो करती हैं, नींद, पोषण और माइंड-बॉडी कनेक्ट. इन तीनों बातों का ध्यान रखकर ही मलाइका खुद को इतना फिट रखती हैं. मलाइका का कहना है, "मैं 50 की हो सकती हूं लेकिन मैं ऐसा महसूस नहीं करती हूं. यह सिर्फ मेरे लिए उम्र है, यह ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे डिफाइन करता है."

खानपान की बात करें तो मलाइका सिंपल खाना पसंद करती हैं और फैंस को भी सिंपल, बेसिक और घर पर बना खाना खाने की सलाह देती हैं.

अपने खाने में मलाइका घी जरूर शामिल करती हैं. मलाइका का कहना है कि घी (Ghee) मलाइका का सुपरफूड है. इसके अलावा मलाइका पानी पीती हरहती हैं, अपनी नींद पूरी करती हैं और डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करती हैं क्योंकि मलाइका का मानना है कि कंसिस्टेंट रहकर ही जीवन में बदलाव लाया जा सकता है.

वर्कआउट के बाद सप्लीमेंट्स लेने के बजाए मलाइका घर पर बना टोस्ट खाती हैं, अंडे खाती हैं और डोसा खाती हैं. इसके अलावा, मलाइका प्रोटीन शेक (Protein Shake) पसंद करती हैं लेकिन इसे भी घर पर केले, खजूर और सूखे मेवे वगैरह से तैयार करती हैं.

मलाइका पोर्शन कंट्रोल पर ध्यान देती हैं. पोर्शन कंट्रोल यानी एकबार में बहुत ज्यादा खा लेने से परहेज करना. मलाइका बताती हैं कि वे खुद को भूखा नहीं रखती हैं और फिट होने के लिए किसी को भी भूखे रहने की सलाह नहीं देती हैं. मलाइका बताती हैं कि वह चीजों को बैलेंस करती हैं.