Bhagyashree ने बताया किस फल के छिलके को लगाती हैं चेहरे पर, कहा हटते हैं डार्क सर्कल्स और झाइयां

Celebrity Beauty: फलों का गूदा या फलों के रस त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं लेकिन फलों के छिलके भी कुछ कम असरदार नहीं हैं. ऐसे कई फल हैं जिनके छिलकों को चेहरे पर सही तरह से लगा लिया जाए तो त्वचा पर बेदाग निखार आ जाता है. ऐसे ही एक फल के छिलके की बात कर रही हैं भाग्यश्री. एक्ट्रेस भाग्यश्री (Bhagyashree) अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्सर ही तरह-तरह के टिप्स वगैरह शेयर करती रहती हैं. ऐसे ही एक वीडियो में भाग्यश्री ने बताया है कि केले के छिलके को फेंकने के बजाय इसे चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरा निखरता है, डार्क सर्कल्स कम होते हैं और झाइयां हल्की पड़ने में भी असर नजर आता है. यहां जानिए इस छिलके को चेहरे पर किस-किस तरह से लगाया जा सकता है.

डार्क सर्कल्स और झाइयों के लिए केले के छिलके | Banana Peels For Dark Circles And Pigmentation

भाग्यश्री ने बताया कि केला खाने के बाद इसके छिलके के पिछले हिस्से यानी अंदर वाले रेशेदार हिस्से को त्वचा पर मलें. इससे स्किन को ब्राइटनिंग गुण मिलते हैं, डार्क सर्कल्स और झाइयां (Jhaiya) कम होती हैं और झुर्रियां भी कम हो सकती हैं.

चेहरे पर केले के छिलकों का फेस मास्क (Banana Peels Face Mask) बनाकर भी लगाया जा सकता है. इसके लिए केले के छिलकों को बारीक काटकर उसमें दही और शहद मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसमें थोड़ा सा केला भी डाला जा सकता है. इसे चेहरे पर लगाकर 20 मिनट रखने के बाद धोकर हटा सकते हैं.

केले के छिलके बारीक काटकर इसमें हल्दी और हल्की सी चीनी डालकर इसका स्क्रब भी बनाया जा सकता है. इसे चेहरे पर हल्के हाथ से मलकर छुड़ा सकते हैं या कुछ देर फेस मास्क की तरह लगाकर रखने पर भी अच्छा असर दिखता है.

केले के छिलके स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. इन छिलकों में एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. ये छिलके फैटी एसिड्स के अच्छे स्त्रोत होते हैं. इनसे स्किन को पौटेशियम भी मिलता है और विटामिन ए, जिंक और मैंग्नीज भी. इन छिलकों को चेहरे पर लगाने पर ये छिलके स्किन को एंटी-एजिंग गुण भी देते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.