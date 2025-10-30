विज्ञापन

अंडे को उबालने के बाद जल्दी छीलने के लिए क्या करना चाहिए? फ्रीज में रखे नींबू का एक टुकड़ा करेगा कमाल, आप भी जरूर करें 1 बार ट्राई

Ande Chilne Ka Tarika: अंडे उबालते समय इस तरीके को इस्तेमाल करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे. यह अंडे को ज्यादा पकने से रोकता है और खोल को सिकुड़ने में मदद करता है.

अंडा उबालते समय नींबू डालने से क्या होता है?
Egg Boiling Hacks: सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दी में अंडा खाना बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन अंडे उबालने के बाद कई बार उन्हें छीलने में बहुत दिक्कत होती है. अगर, आपके साथ भी ऐसा होता है कि अंडा उबालने के बाद सही तरह से छिल नहीं पाता. तो आपके ऐसा ही एक छोटा और बेहद कारगर उपाय है. अंडे या आलू उबालते समय नींबू का एक टुकड़ा या नींबू का छिलका डालना बहुत असरदार साबित हो सकता है.

हालांकि, बहुत से लोग इस आसान उपाय से अनजान हैं, लेकिन एक बार इसके फायदे अनुभव करने के बाद, आप हर बार आलू और अंडे उबालते समय इस तरीके को इस्तेमाल करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे. यह अंडे को ज्यादा पकने से रोकता है और खोल को सिकुड़ने में मदद करता है. चलिए आपको बताते हैं अंडे उबालते समय नींबू के इस छोटे से टुकड़े के बेहतरीन फायदे क्या होते हैं.

अंडे उबालते समय नींबू डालने के फायदे

अंडे उबालते समय उनमें नींबू का एक छोटा टुकड़ा निचोड़ें या नींबू के छिलके का रस निचोड़ें. इससे अंडे उबालने के बाद उन्हें छीलना आसान हो जाता है. अंडे के छिलके आसानी से निकल जाते हैं. इसके अलावा, जिन लोगों को अंडों से बदबू आती है, उन्हें अंडे उबालते समय नींबू का एक छोटा टुकड़ा डाल देना चाहिए. इससे अंडों की बदबू दूर हो जाती है और अंडे उबलते समय फटते नहीं हैं.

आलू पकाते समय भी नींबू का टुकड़ा डालना होता है असरदार

आलू पकाने के लिए लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आलू प्रेशर कुकर को पूरी तरह से काला कर सकते हैं. खासकर अगर एल्युमीनियम का प्रेशर कुकर हो, तो यह काला पड़ जाता है और उसे साफ करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आलू उबालते समय बस नींबू का एक छोटा टुकड़ा या नींबू के छिलके का एक छोटा टुकड़ा डाल दें, प्रेशर कुकर काला नहीं पड़ेगा.

अंडे छीलना होगा आसान

अंडे उबालते समय पानी में नींबू का एक छोटा टुकड़ा या थोड़ा सा रस निचोड़ें. नींबू में मौजूद एसिड अंडे के छिलके पर असर करता है और उसमें मौजूद कैल्शियम की महीन परत को ढीला कर देता है. इससे उबालने के बाद अंडे का छिलका आसानी से निकल जाता है.

