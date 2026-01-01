विज्ञापन

शरीर में इस 1 विटामिन की भी कमी हो जाए तो बाल सफेद हो जाएंगे, जानिए कैसे करें बचाव

Grey Hair: विटामिन बी12 की कमी से बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं. इसके अलावा तनाव, नींद की कमी और गलत खान-पान की आदतें भी इस समस्या को बढ़ा देती हैं.

सफेद बाल
Grey Hair: आजकल कई लोग कम उम्र में ही सफेद बालों की समस्या से जूझ रहे हैं. वह इन सफेद बालों को छुपाने के लिए मेहंदी और रंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप सच में मानते हैं कि सफेद बाल विटामिन की कमी के कारण होते हैं? जी हां, सिर्फ एक ही विटामिन की कमी है जिसके कारण कम उम्र में ही बाल सफेद हो जाते हैं. वो है विटामिन बी12. विटामिन बी12 की कमी से बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं. इसके अलावा तनाव, नींद की कमी और गलत खान-पान की आदतें भी इस समस्या को बढ़ा देती हैं. ऐसे में सही आहार, पर्याप्त पानी और प्राकृतिक देखभाल के तरीकों से आप सफेद बालों की समस्या को कंट्रोल में रख सकते हैं.

बाल सफेद होने के क्या कारण हैं?

बालों का रंग मेलेनिन नामक वर्णक पर निर्भर करता है. जब शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो जाती है, तो मेलेनिन का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे बाल धीरे-धीरे काले से सफेद होने लगते हैं. विटामिन बी12 लाल रक्त कोशिकाओं और तंत्रिका तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक है. इसकी कमी से न केवल बाल कमजोर होते हैं, बल्कि समय से पहले ही सफेद होने लगते हैं.

विटामिन बी12 से भरपूर फूड्स कौन-कौन से हैं?

अपने आहार में ऐसे फूड्स शामिल करें, जो प्राकृतिक रूप से विटामिन बी12 प्रदान करते हैं, जैसे अंडे, दूध, डेयरी उत्पाद, मांस, मछली और मशरूम आदि. ये फूड्स विटामिन बी12 की कमी को दूर करने और स्वस्थ बालों को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं.

इसके अलावा बालों की सेहत के लिए सिर्फ विटामिन बी12 ही नहीं, बल्कि संतुलित आहार भी जरूरी है. रोजाना हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन युक्त फूड्स खाएं और खूब पानी पिएं. तनाव से बचें. अच्छी नींद और हेल्दी लाइफस्टाइल से आपके बाल मजबूत रहेंगे और उनका प्राकृतिक रंग लंबे समय तक बरकरार रहेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

