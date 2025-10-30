विज्ञापन

बिना खाना-पीना छोड़े वजन करना है कम, फिटनेस कोच ने बताए 10 तरीके, तेजी से पिघलने लगेगी बॉडी की एक्स्ट्रा चर्बी

Amazing Ways To Lose Weight: फिटनेस कोच राज गणपथ ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में वजन कम करने के लिए 10 व्यावहारिक और स्थायी तरीकों को साझा किया है, जो एक्सट्रीम डाइटिंग के बिना वजन कम करने में मदद कर सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
बिना खाना-पीना छोड़े वजन करना है कम, फिटनेस कोच ने बताए 10 तरीके, तेजी से पिघलने लगेगी बॉडी की एक्स्ट्रा चर्बी
वजन कम करने के तरीके
File Photo

Weight Loss Tips: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खानपान से लेकर लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुका है, जिसके चलते वजन बढ़ना बहुत ही आम समस्या है. एक बार शरीर में चर्बी बढ़ने लगे तो यही मोटापा आगे चलकर कई बीमारियों का कारण बनता है. हालांकि, वजन कम करने के लिए लोग खाना-पीना तक छोड़ देते हैं या फिर कई लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. इसके बाद भी वजन कम करने में कोई मदद नहीं मिलती. चलिए आपको बताते हैं वजन कम करने के लिए किया करना चाहिए.

यह भी पढ़ें:- सर्दी में चेहरे पर रगड़ लिया ये होममेड हरा लोशन, 1 दिन में चमकने लगेगा मुखड़ा, हर कोई पूछेगा राज

अगर, आप वजन कम करना चाहते हैं तो फिटनेस कोच राज गणपत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में वजन कम करने के लिए 10 व्यावहारिक और स्थायी तरीकों को साझा किया है, जो एक्सट्रीम डाइटिंग के बिना वजन कम करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें फॉलो करने से आपको अपना खाना-पीना भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी भी तेजी से कम होने लगेगी.

वजन कम करने के लिए एक्सट्रीम डाइटिंग नहीं है जरूरी

एक्सपर्ट राज गणपत के मुताबिक, वजन कम करने के लिए दो तरीके हैं, एक स्प्रिंट और एक वॉकथॉन. स्प्रिंट में आप जल्दी और तेजी से वजन कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह तरीका लंबे समय तक नहीं चलता है और आप जल्द ही अपना वजन वापस पा लेते हैं. वॉकथॉन में आप धीरे-धीरे और स्थायी रूप से वजन कम करते हैं और अपने शरीर और लाइफस्टाइल पर कंट्रोल रखते हैं.

वजन कम करने के लिए 10 उपाय
  • एक्सरसाइज करें- सप्ताह में 3-5 बार एक्सरसाइज करें
  • चलते रहें- दिनभर एक्टिव रहें और अक्सर चलें.
  • कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करें- अपने खाने कम कार्बोहाइड्रेट खाएं.
  • जंक फूड का सेवन कम करें- खानपान में कम जंक फूड खाएं.
  • सब्जियों का सेवन बढ़ाएं- अपनी डेली डाइट में अधिक सब्जियां शामिल करें.
  • प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं- हर भोजन में प्रोटीन शामिल करें.
  • भोजन का सेवन कंट्रोल करें- पूरी तरह से भरा हुआ महसूस करने से पहले भोजन बंद करें.
  • पर्याप्त नींद लें- ताजगी महसूस करने के लिए पर्याप्त नींद लें.
  • पानी पिएं- रोजाना 2 लीटर पानी पिएं.
  • माइंडफुल और धैर्य रखें- वजन कम करने के लिए धैर्य और माइंडफुल रहना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Weight Loss, Weight Loss Tips, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com