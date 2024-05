भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले जान लें सही नियम

भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से पहले उन्हें जल जरूर अर्पित किया जाता है.

How to worship lord Shiva on Monday: भगवान भोलेनाथ (lord Shiva) को सोमवार का दिन प्रिय है. कहते हैं कि सोमवार के दिन (Somvar Puja vidhi) अगर उनकी आराधना सच्चे मन से की जाए, तो वो अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं. ऐसे में अगर आप सोमवार के दिन भगवान शिव ( How to worship shivling on Monday) के किसी मंदिर में उनकी आराधना करने के लिए जाएं और शिवलिंग की पूजा करें, तो उससे पहले ये नियम जान लें कि शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए जल या बेलपत्र, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं.