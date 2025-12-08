विज्ञापन

घर पर स्किन पॉलिश कैसे बनाएं? स्किन एक्सपर्ट ने बताया आसान तरीका, बच्चों जैसी चमक जाएगी त्वचा

How to Make Skin Polish At Home: आज हम आपको घर पर स्किन पॉलिश बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका बताने जा रहे हैं. यह जानकारी स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज दास ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

घर पर स्किन पॉलिश कैसे बनाएं?
How to Make Skin Polish At Home: हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन ग्लोइंग और चमकदार दिखे. इसके लिए लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं. कुछ लोग बाजार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो कई लोग सैलून से महंगा ट्रीटमेंट करवाते हैं. चेहरे को शाइनी बनाने के लिए स्किन की डेड सेल्स को हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. इसके लिए लोग सैलून जाकर स्किन पॉलिशिंग भी कराते हैं लेकिन इसमें कई बार जेब भी ढीली हो जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं घर की कुछ चीजों को इस्तेमाल करके भी स्किन पॉलिश बनाया जा सकता है. इसी के चलते आज हम आपको घर पर स्किन पॉलिश बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका बताने जा रहे हैं. यह जानकारी स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज दास ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

स्किन पॉलिश के लिए जरूरी सामग्री (Homemade Skin Polish Ingredients)

  • चीनी
  • ग्लिसरीन
  • नारियल तेल
  • एलोवेरा जेल
कैसे बनाएं स्किन पॉलिश? (How to Make Skin Polish at Home)

स्किन पॉलिश बनाने के लिए आप आधा चम्मच चीनी लें और अच्छे से कूट लें. इसके बाद इस चीनी पाउडर में आधा चम्मच ग्लिसरीन, आधा चम्मच नारियल तेल और आधा चम्मच एलोवेरा जेल डालकर अच्छे से मिक्स कर दें. आपका स्किन पॉलिश बनकर तैयार हो जाएगा.

कैसे करें इस्तेमाल? (How to Use homemade skin Polish at Home)

घर पर बनाए गर इस स्किन पॉलिश को इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आसान है. इस स्किन पॉलिश को अपने चेहरे पर अच्छे से लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें. 10 से 15 मिनट लगा रहने के बाद अपने चेहरे को धो लें और फिर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगा लें. इससे आपकी स्किन पॉलिशिंग हो जाएगी. डॉक्टर मनोज बताते हैं कि इसे फेस के साथ-साथ पूरी बॉडी पर इस्तेमाल किया जा सकता है. 

क्यों है फायदेमंद? (Homemade Skin Polish Benefits)
  • चीनी में नेचुरल ग्लाइकोलिक एसिड (glycolic acid) होता है जो त्वचा की डेड सेल्स हटाकर चमकदार बनाने में मदद करता है.
  • ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमेक्टैंट (natural humectant) होता है और स्किन की ड्राईनेस को कंट्रोल करने में मदद करता है.
  • नारियल तेल के अंदर लॉरिक एसिड (Lauric Acid) होता है जो स्किन के दाग-धब्बों को हटाने में लाभदायक होता है.
  • एलोवेरा जेल से स्किन में नमी और कूलनेस आती है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
 

