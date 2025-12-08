विज्ञापन

फटी एड़ियों पर रगड़ें आलू के साथ ये 3 चीजें, मुलायम हो जाएगी स्किन, हर कोई पूछेगा राज

Cracked Heels Home Remedies: सर्दियों में फटी एड़ियों की समस्या बहुत ही ज्यादा परेशान करती है. इससे छुटकारा पाने के लिए कई लोग बाजार में मिलने वाली क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता है. इसी के चलते आज हम आपको आलू का एक नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप फटी एड़ियों से निजात पा सकेंगे.

फटी एड़ियों को मुलायम कैसे बनाएं?
Fati Ediyon ke Liye Upay: सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और लगातर ठंड भी बढ़ती जा रही है. इस मौसम में अधिकतर लोगों को सबसे ज्यादा स्किन से जुड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती है. दरअसल, ठंड में सर्द हवाओं के कारण त्वचा से नमी चली जाती है और ड्राईनेस आ जाती है. इससे कई बार स्किन फटने लगती है और बेजान दिखने लगती है. इसके अलावा इस समय एड़ियों की फटने की समस्या भी कई लोगों को परेशान करती है. इससे छुटकारा पाने के लिए कई लोग बाजार में मिलने वाली क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता है. इसी के चलते आज हम आपको आलू का एक नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप फटी एड़ियों से निजात पा सकेंगे. ये जानकारी कंटेंट क्रिएटर खुशी ने अपने इंस्टाग्राम पेज pihuofficials.yt से दी है. चलिए जानते हैं आलू की मदद से कैसे फटी एड़ियों को मुलायम बनाएं.

क्या है आलू का घरेलू नुस्खा?

फटी एड़ियों से छुटकारा पाने के लिए पहले आप एक आलू को बीच में से काट लें. अब इस कटे हुए आलू में चाकू की मदद से इसके गूदे पर खरोंच मारें और उसपर हल्दी, टूथपेस्ट और नारियल तेल लगाएं. अब इस आलू को नियमित रूप से अपनी फटी एड़ियों पर अच्छे से रगड़ें. इससे आपको कुछ ही दिनों में फायदा देखने को मिल जाएगा. इस नुस्खे से आपकी एड़ियों की त्वचा मुलायम हो जाएंगी और हर कोई आपसे इसका राज भी पूछने लगेगा.

अन्य नुस्खे

  • ग्लिसरीन और गुलाबजल

फटी एड़ियो को मुलायम बनाने के लिए आप ग्लिसरीन और गुलाबजल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल, ग्लिसरीन स्किन को हाईड्रेट और गुलाबजल स्किन में ठंडक पहुंचाने में मददगार होता है. इसके लिए आप दोनों चीजों को बराबर मात्रा में मिलाएं और फिर रात को सोने से पहले एड़ियों पर अच्छे से मलें. इससे भी आपको कुछ दिनों में फायदा जरूर मिलेगा.

  • नींबू और शहद

नींबू और शहद में ऐसे कई गुण पाए जाते हैं जो स्किन को हील कर उसको मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करते हैं. फटी एड़ियों के लिए आप दोनों को अच्छे से मिक्स करें और 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें. ऐसा नियमित रूप से करने से स्किन की डेड सेल्स हटेंगी और फटी एड़ियां मुलायम हो जाएंगी.

  • घी और हल्दी

फटी एड़ियों पर आप घी और हल्दी का मिश्रण भी लगा सकते हैं. ये स्किन को चमकदार और मुलायम बनाने में मदद करते हैं. साथ ही हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो बैक्टीरिया और संक्रमण से त्वचा को बचाते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

