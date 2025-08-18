सुबह उठते ही फूल जाता है पेट तो मान लें न्यूट्रिशनिस्ट की ये बातें, रोज-रोज नहीं होगी ब्लोटिंग

Stomach Problems: पेट फूलना ऐसी दिक्कत है जो खराब खाने से या फिर गलत तरीके से खाना खाने से हो सकती है. पेट फूलने (Bloating) की दिक्कत यूं तो आएदिन हो जाती है, लेकिन अगर रोज-रोज पेट फूलता है तो यह मुसीबत का सबब बन जाता है, खासतौर से हर दिन सुबह उठते ही पेट ब्लोटेड यानी फूला हुआ महसूस हो तो दिनभर ना ही चैन से उठते बनता है और ना ही सुकून से बैठा जाता है. ऐसे में अगर आप भी रोज सुबह फूले हुए पेट के साथ उठते हैं तो यहां जानिए डाइटीशियन श्वेता पांचाल के बताए कुछ टिप्स. न्यूट्रिशनिस्ट ने ऐसी 4 सलाह दी हैं जिन्हें आजमा लिया जाए तो रोज सुबह आप फूला हुआ पेट लेकर नहीं उठेंगे और पेट में गैस नहीं बनेगी. यहां जानिए इन क्विक फिक्स के बारे में.

सुबह के समय पेट फूलने के घरेलू उपाय | Bloated Stomach In The Morning Home Remedies

हर सुबह उठते ही पेट फूला रहता है तो शाम 4 बजे के बाद बहुत ज्यादा पानी पीने से परहेज करें. इसके अलावा रात में सोने से 3 घंटे पहले ही अपना डिनर कर लें. डाइटीशियन का कहना है कि शाम 7 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए.

शाम के समय आप जो कुछ खा पी रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा फाइबर शामिल करने से बचें. इसके बजाय 4 बजे से पहले फाइबर खाएं जिससे शाम के समय आपको पेट भारी ना लगे और आप अगली सुबह फूले पेट के साथ ना उठें.

अगर आप रोजाना पेट फूला हुआ महसूस करते हैं तो अजवाइन और सौंफ की चाय (Fennel Tea) पीने की आदत डालें. इस चाय से पाचन बेहतर होने में मदद मिलती है.