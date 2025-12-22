1 किलो फैट बर्न करने के लिए रोज कितना चलना चाहिए? एक्सपर्ट ने बताया वॉक करना क्यों है फायदेमंद

Walking for Burning Fat: आजकल की स्ट्रेस और तनाव भरी जिंदगी में वजन बढ़ने की समस्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है. इसके लिए कुछ लोग अपनी डाइट कम कर देते हैं तो कई लोग जिम में घंटों पसीना बहाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं बिना हैवी वर्कआउट किए भी आप अपना फैट काफी ज्यादा कम कर सकते हैं. अक्सर, फैट लॉस के लिए वॉकिंग यानी चलने की सलाह दी जाती है, लेकिन लोग इसे काफी हल्के में ले लेते हैं. आपको बता दें, अगर सही स्पीड और नियमित कदमों के साथ चला जाए तो कुछ ही दिनों में फैट बर्न हो सकता है. हाल ही में वेट लॉस एक्सपर्ट अंजलि सचान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए यह बताया है कि 1 किलो फैट बर्न करने के लिए रोज कितना चलना चाहिए और वॉकिंग क्यों फायदेमंद होती है.

1 किलो फैट में होती है इतनी कैलोरी

एक्सपर्ट अंजलि सचान बताती हैं कि 1 किलो फैट में लगभग 7,700 कैलोरी होती हैं. साथ ही यह बात जरूर ध्यान में रखें कि फैट लॉस में समय लगता है क्योंकि फैट शरीर में स्टोर की गई एनर्जी होती है. लेकिन अच्छी बात ये है, कि जब शरीर से फैट एक बार बर्न हो जाता है तो यह हमेशा के लिए चला जाता है.

जब हम वॉक करते हैं तो हर कदम पर शरीर एनर्जी खर्च करता है जिससे मसल्स मूव होते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं और साथ ही हार्ट रेट भी बढ़ता है. एक्सपर्ट अंजलि के अनुसार एक हजार कदम चलने पर लगभग 50 से 70 कैलोरी बर्न होती हैं. अब अगर 60 कैलोरी से कैलकुलेट जाए तो 1 किलो फैट बर्न करने के लिए हमें 1,28,000 से 1,50,000 कदम चलने होंगे.

अगर हम दिन में रोज 10 हजार से 12 हजार कदम चलते हैं तो कम से कम 10-12 दिनों में 1 किलो फैट बर्न कर सकेंगे. खास बात ये है कि यह कैलकुलेशन बिना डाइट बदले, बिना वर्कआउट किए और बिना रोजमर्रा की कैलोरी गिने है.

एक्सपर्ट अंजलि सचान के मुताबिक, वॉकिंग धीरे-धीरे फैट कम करने में मदद करती है और हैवी वर्कआउट की तरह भूख नहीं बढ़ाती. साथ ही इससे हार्मोन या पीरियड साइकिल पर भी इफेक्ट नहीं पड़ता और न ही ज्यादा थकान होती है. इसके अलावा, वॉकिंग मूड को बेहतर करती है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह काफी फायदेमंद है.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.