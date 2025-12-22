ये 3 काम कर लिए तो खुद आपको अटेंशन देगा आपका पार्टनर, Relationship Coach ने कहा- बार-बार बोलने की नहीं पड़ेगी जरूरत

Relationship Tips: हर कोई चाहता है कि उनका पार्टनर उनको अटेंशन दें. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि पार्टनर पहले जैसा केयरिंग या एक्साइटेड नहीं रहा. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. रिलेशनशिप और माइंडसेट कोच सोफिया चौहान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने 3 टिप्स शेयर की हैं. सोफिया कहती हैं, अगर आप इन 3 आसान टिप्स को फॉलो करेंगी, तो आपका पार्टनर बिना बोले आपको अटेंशन देने लगेगा. आइए जानते हैं इनके बारे में-

बच्चे की जिद करने की आदत कैसे छुड़ाएं? Parenting Coach ने बताया सबसे असरदार तरीका

नंबर 1- हर समय उपलब्ध न रहें

सोफिया चौहान कहती हैं, सबसे पहले हर समय उपलब्ध रहना बंद करें. जब आप हर कॉल, हर मैसेज और हर प्लान पर तुरंत हां कह देते हैं, तो सामने वाला आपको 'हमेशा मिलने वाली चीज' मान लेता है. इसका मतलब यह नहीं कि आप जानबूझकर अनदेखी करें, बल्कि अपनी लाइफ की भी अहमियत समझें. जब आप हर समय मौजूद नहीं रहते, तो आपकी गैरमौजूदगी पार्टनर को आपकी वैल्यू का एहसास कराती है.

दूसरा कदम है रिएक्ट करने के बजाय अपनी जिंदगी जीना. अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ उसी पर रहेगा कि वह क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, तो आप खुद को पीछे छोड़ देते हैं. जैसे ही आप अपने शौक, दोस्तों, काम और खुशियों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, आपकी एनर्जी बदलती है. यही एनर्जी आपके पार्टनर को आपकी ओर लेकर आएगी.

तीसरा और सबसे जरूरी कदम है इमोशनली डिटैच होना, लेकिन कड़वाहट के बिना. बिना किसी ड्रामे, लंबी सफाई और शिकायत के शांत रहना शुरू कर दें. जब आप खुद को संभालकर, बिना नाराजगी के पीछे हटते हैं, तो आपकी यही शांति सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है.

सोफिया चौहान कहती हैं कि सही तरीके से अपनी अहमियत को समझाएं. जब आप ऐसा करते हैं, तो सामने वाला आपके और करीब आने लगता है. जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है.