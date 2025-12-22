New Year 2026: न्यू ईयर पर लास्ट मिनट ट्रिप का है प्लान? ये हैं दिल्ली-NCR के पास सबसे शानदार जगहें, कम बजट और कम समय में हो जाएगी यादगार ट्रिप

5 Best Destinations for Last Minute Trip: कुछ ही दिनों में नए साल की शुरुआत होने वाली है और लोगों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. कुछ लोग पहाड़ों पर सेलिब्रेट करने का विचार कर रहे हैं तो कई लोग सुकून भरी जगह पर जश्न मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं. लेकिन अगर आपने अब तक कोई प्लान नहीं बनाया है और लास्ट मिनट किसी ट्रिप पर जाने की सोच रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप कम समय और सीमित बजट में भी एक यादगार छुट्टियां बिता सकते हैं. खास बात है कि यह सारी जगहें दिल्ली-NCR से काफी नजदीक हैं, इसलिए उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं, जो बिना किसी एडवांस प्लानिंग के अपने नए साल के जश्न को खास बनाना चाहते हैं.

1. जयपुर, राजस्थान

अगर आप ड्राइव करते हैं, तो दिल्ली से जयपुर पहुंचने में आपको सिर्फ 5-6 घंटे लगेंगे. यह उन लोगों के लिए परफेक्ट जगह है जो कल्चर और सेलिब्रेशन का मजा एक साथ लेना चाहते हैं. रात में जगमगाते महल, हेरिटेज होटल्स में न्यू ईयर डिनर और हवा महल के आसपास शाम की सैर इस शहर को बेहद खास बना देती है. खास बात ये है कि पहाड़ों के मुकाबले यहां आपको कम भीड़ देखने को मिलेगी.

आप नए साल की शुरुआत शांति और सुकून के साथ करना चाहते हैं, तो आपके लिए ऋषिकेश एक बेहतरीन जगह हो सकती है. यहां आप सुकून भरे पल, योग रिट्रीट्स, गंगा किनारे के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं. साथ ही यहां आपको मानसिक शांति का अनोखा एहसास होगा.

मसूरी या नैनीताल से ज्यादा शांत माहौल चाहने वालों के लिए लैंसडाउन एक बेहतरीन जगह है. यह अपने चीड़ के जंगलों और पुराने जमाने की खूबसूरती के लिए मशहूर है. कपल्स या छोटे ग्रुप के लिए यह परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है, जहां आप आराम से टहल सकते हैं, सुकून भरे मौसम का आनंद ले सकते हैं और भीड़-भाड़ से दूर नया साल शांति से मना सकते हैं.

राजस्थान के अलवर में इतिहास और वाइल्डलाइफ का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है. ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बिना ज्यादा प्लानिंग किए न्यू ईयर पर कुछ अलग और खास अनुभव करना चाहते हैं.

पहाड़ों पर ठंडी हवा और बर्फीले नजारे के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए आप मसूरी जा सकते हैं. दिल्ली से यहां पहुंचने में सिर्फ 6 से 7 घंटे लगते हैं. नए साल पर आपको यहां हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है. लास्ट मिनट ट्रिप के लिए यह जगह आपके लिए बेस्ट हो सकती है.

