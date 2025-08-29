हाई ब्लड प्रेशर को करना है कम तो इन 3 चीजों से बना लें दूरी, डाइटीशियन ने कहा नीचे आने लगेगा High BP

High BP Treatment: हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरपिग्मेंटेशन कहते हैं. यह दिक्कत तब होती है जब दिल तक रक्त धमनियों के माध्यम से खून तेजी से पहुंचता है. अगर हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) की दिक्कत को ठीक ना किया जाए तो इससे कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं. इससे दिल की बीमारियों, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और आंखों की दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर से परेशान लोगों को कुछ बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है. इंस्टाग्राम पर डाइटीशियन श्वेता जे पांचाल ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि हाई ब्लड प्रेशर से परेशान लोगों को किन चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. ये गलतियां सेहत को और ज्यादा बिगाड़ सकती हैं. लेकिन, इनसे दूरी बनाकर रखी जाए तो हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है.

हाई ब्लड प्रेशर में इन चीजों से बनाएं दूरी | Things To Avoid In High Blood Pressure

किसी भी तरह के प्रोसेस्ड फूड्स चाहे शुगर हो या कोई सीड ऑयल, ये हानिकारक होते हैं. इनसे परहेज करना जरूरी है. आपके डाइट स्नैक्स तक सेफ नहीं हैं.

अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो यह ब्लड प्रेशर के रिस्क को 200 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है. रात-रातभर फोन को स्क्रोल करने के बजाय अपनी पूरी नींद लेने पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है.

डेडलाइंस, ट्रैफिक या किसी और से बार-बार तुलना होना, अगर आप इन चीजों के बारे में हमेशा स्ट्रेस (Stress) में रहते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी उतना ही बढ़ता है. ऐसे में मेडिटेशन की जा सकती है. यह लग्जरी नहीं है बल्कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में दवाई की तरह काम करती है. इसीलिए रोजाना 5 से 7 मिनट तक मेडिटेशन करने की कोशिश करें.