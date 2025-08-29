किस विटामिन की कमी से पैर में झुनझुनी होती है? जानिए यह चींटी चढ़ने की दिक्कत कैसे होगी दूर

Vitamin Deficiency: कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे हाथ-पैर hj चींटी चढ़ रही है या फिर एकदम से पैर झनझना रहा है और फिर अचानक सुन्न पड़ गया है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं. शरीर में इस एक विटामिन की कमी हो जाए ये दिक्कतें हो सकती हैं. कई बार बहुत ज्यादा देर एक ही पॉजीशन में बैठे रहने पर, पैर मोड़कर रखने पर या फिर पांव पर पांव रखकर बैठने से भी यह दिक्कत हो जाती है, लेकिन ज्यादातर इस एक विटामिन की कमी ही वजह बनती है. ऐसे में कौनसा है यह विटामिन जिसकी कमी से पैरों में झनझनाहट (Tingling Sensation in Feet) होती है आप भी जान लीजिए. इस कमी को पहचानकर ही इससे छुटकारा पाया जा सकता है.

किस विटामिन की कमी से होती है पैरों में झनझनाहट

विटामिन बी12 की कमी (Vitamin B12) से पैरों में झुनझुनी होती है. इस झनझनाहट से लगता है जैसे पैर में चींटी चढ़ रही हो या फिर कोई सूईं चुभो रहा हो. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में विटामिन बी12 कम हो जाता है. विटामिन बी12 रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है.यह नर्व्स और DNA समेत कई तरह से शरीर के लिए जरूरी होता है. एक वयस्क व्यक्ति को दिनभर में 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन बी12 की जरूरत होती है. यह ऐसा विटामिन है जिसे शरीर खुद नहीं बनाता है बल्कि इसे खाने और सप्लीमेंट्स के माध्यम से लेने की जरूरत होती है. ऐसे में पैरों में होने वाली झनझनाहट (Jhanjhanahat) या पैर सुन्न पड़ने की दिक्कत विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने पर दूर हो सकती है.

अंडे (Eggs) खाने पर शरीर को विटामिन बी12 मिल सकता है. इससे ब्रेन बूस्टिंग गुण भी मिलते हैं.

मछलियां जैसे साल्मन, सार्डिन और टूना विटामिन बी12 की अच्छी स्त्रोत होती हैं. इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड्स भी होते हैं.

दूध और दूध से बनने वाली चीजें विटामिन बी12 की अच्छी स्त्रोत होती हैं.

चिकन और लीन मीट को विटामिन बी12 की डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है.

विटामिन बी12 फोर्टिफाइड सीरियल्स खाए जा सकते हैं. इसके अलावा फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ट दूध भी पी सकते हैं.

हाथ-पैरों में झुनझनाहट होना

हाथ-पैरों का सुन्न (Numbing Feet) पड़ना

शरीर में खून की कमी यानी अनीमिया होना

चलने में दिक्कत होना, बैलेंस बिगड़ जाना

जीभ पर इंफ्लेमेशन होना जिससे जीभ फूली हुई दिखने लगती है

सोचने-समझने की शक्ति का कम होना

चीजें भूलने लगना, याद्दाश्त कमजोर होना

कमजोरी महसूस करना

हर समय शरीर में थकान रहना.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.