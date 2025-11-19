सर्दियों में बच्चे को कितने कपड़े पहनाने चाहिए? डॉक्टर ने बताया कैसे नहीं लगेगी बच्चे को ठंड

Parenting Tips: सर्दियों में छोटे बच्चों को ठंड से बचाना हर माता-पिता की पहली चिंता होती है. कई बार हम समझ नहीं पाते कि बच्चे को कितने कपड़े पहनाएं या उन्हें किस तरह से तैयार करें, ताकि वे आरामदायक भी रहें और ठंड भी न लगे. इसी विषय पर पीडियाट्रिशियन संदीप गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि आखिर सर्दी के मौसम में बच्चे को कितने कपड़े पहनाने चाहिए और कपड़े पहनाने का सही तरीका क्या है. आइए जानते हैं इस बारे में-

पीडियाट्रिशियन कहते हैं, सर्दियों में बच्चों को कपड़े पहनाते समय 4 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

नंबर 1- कितनी लेयर पहनाएं?

डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक, ठंड के मौसम में जितनी लेयर में बच्चे की मां रहती है, आपको बच्चे को उससे बस एक लेयर एक्स्ट्रा पहनानी है. यानी अगर मां ने 3 लेयर कपड़े पहने हैं, तो बच्चे को बस एक एक्स्ट्रा लेयर यानी 4 कपड़े पहनाएं.

सर्दियों में एक आम गलती होती है कि हम बच्चों को सीधे ऊनी कपड़े पहना देते हैं. डॉक्टर गुप्ता बताते हैं कि ऐसा करने से बच्चे की त्वचा पर रैश या खुजली हो सकती है. हमेशा ध्यान रखें कि पहली लेयर कॉटन की होनी चाहिए. कॉटन त्वचा पर मुलायम होता है और बच्चे को आराम देता है. इसके ऊपर आप स्वेटर, जैकेट या फुल-स्लीव ऊनी कपड़े पहना सकते हैं.

डॉक्टर कहते हैं, बच्चे को हमेशा लेयर में यानी एक के ऊपर एक कपड़े पहनाएं. इससे मौसम में बदलाव होने पर आप बच्चे की एक लेयर को उतार सकते हैं या एक लेयर एक्स्ट्रा पहना सकते हैं. अगर बाहर बहुत ठंड है तो एक लेयर बढ़ा दें और अगर धूप निकल आई है और गर्मी लग रही है तो एक लेयर उतार सकते हैं. इससे बच्चे को आराम मिलता है और शरीर का तापमान संतुलित रहता है. केवल एक बहुत मोटा कपड़ा पहनाने से बचें.

इन सब से अलग बहुत अधिक ठंडे मौसम में डॉक्टर बच्चे को सिर पर कैप, पैरों में सोक्स और हाथों में दस्ताने जरूर पहनाने की सलाह देते हैं.

इन 4 आसान बातों से आप अपने बच्चे को पूरे सर्द मौसम में सुरक्षित और आरामदायक रख सकते हैं.

