पुरानी से पुरानी कब्ज को तोड़ देंगे ये आयुर्वेदिक नुस्खे, डॉक्टर से जान लें पेट साफ न होने पर क्या करें

Constipation Remedies: यहां हम आपको पेट साफ करने के लिए कुछ आसान और असरदार तरीके बता रहे हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

पेट साफ न होने पर क्या करें?

Constipation Remedies: कब्ज आजकल एक बहुत आम समस्या बन गई है. इसके पीछे गलत खानपान, तनाव, कम पानी पीना और शारीरिक गतिविधि में कमी जैसे कारण जिम्मेदार होते हैं. इस कंडीशन में घंटों टॉयलेट में बैठे रहने के बाद भी पेट साफ नहीं हो पाता है, जिससे पेट में भारीपन, ब्लोटिंग, दर्द, गैस, एसिडिटी, चेहरे पर पिंपल्स और लो एनर्जी जैसी परेशानियां व्यक्ति को घेर लेती हैं. वहीं, अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो कब्ज पाइल्स जैसी गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है. ऐसे में यहां हम आपको पेट साफ करने के लिए कुछ आसान और असरदार तरीके बता रहे हैं. ये खास तरीके हाल ही में फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में- 

कैसे पाएं कब्ज से छुटकारा?

नींबू पानी 

सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं. नींबू में विटामिन C होता है, जो स्टूल को नरम बनाता है और गुनगुना पानी पाचन को बढ़ावा देता है. रोज सुबह खाली पेट इस पानी को पीने से मल त्याग करने में मदद मिल सकती है. 

त्रिफला चूर्ण

आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, त्रिफला चूर्ण कब्ज में बेहद असरदार साबित होता है. यह आंवला, हरड़ और बहेड़ा से बना होता है और हल्के रेचक की तरह काम करता है. रात को सोने से पहले इसे गर्म पानी के साथ लेने से सुबह पेट आसानी से साफ हो जाता है.

इसबगोल

चौथा उपाय है इसबगोल और दूध का मिश्रण. डॉक्टर बताते हैं, इसबगोल फाइबर से भरपूर है, जो स्टूल को नरम और भारी बनाकर आंतों से निकालने में मदद करता है. आप इसे रात के समय दूध या पानी के साथ ले सकते हैं. इससे सुबह मल त्याग करने में आसानी होगी.

मुनक्का 

इन सब से अलग पेट साफ न होने पर डॉक्टर मुनक्का खाने की सलाह देते हैं. डॉक्टर जैदी बताते हैं, 8-10 मुनक्के रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाने या उसका पानी पीने से भी मल त्याग करना आसान होता है.

डॉक्टर सलीम जैदी बताते हैं, कब्ज को नजरअंदाज करने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इन आसान आयुर्वेदिक उपायों से आप न केवल कब्ज से राहत पाएंगे, बल्कि आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा. सबसे अच्छी बात यह है कि ये तरीके पूरी तरह से नेचुरल हैं, जिससे इनका कोई साइड इफैक्ट भी नहीं होता है. ऐसे में आप भी इन्हें आजमाकर देख सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

