Vitamin D3 लेने का सही तरीका क्या है? डॉक्टर ने बताया गलत तरीके से खाने पर नहीं मिलेगा कोई फायदा

What is the best way to take vitamin D3: बॉडी के बेहतर फंक्शन के लिए हमें कई तरह के मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत होती है. हालांकि, कई बार सही डाइट न लेने, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और कुछ अन्य कारणों के चलते बॉडी में ये जरूरी मिनरल्स और विटामिन कम होने लगते हैं. ऐसे में लोग डॉक्टर की सलाह के बाद सप्लीमेंट्स लेते हैं. हालांकि, कई लोगों कि शिकायत होती है कि सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी उन्हें बेहतर असर नहीं दिख पाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. बता दें कि गलत तरीके, गलत समय या गलत कॉम्बिनेशन के साथ लेने पर भी मिनरल और विटामिन असर नहीं दिखाते हैं. इसी कड़ी में न्यूट्रिशनिस्ट और ऑथर ड्रू कैनोल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने ऐसे ही कुछ पोषक तत्वों को लेने का सही तरीका बताया है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

विटामिन D3

सबसे पहले बात करते हैं विटामिन D3 की. विटामिन D3 शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने और शरीर में कैल्शियम के सही उपयोग में मदद करता है. लेकिन अक्सर लोग इसे सही तरीके से नहीं लेते, जिससे इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता.

न्यूट्रिशनिस्ट और ऑथर ड्रू कैनोल के मुताबिक, विटामिन D3 को हमेशा सुबह या दोपहर में फैटी मील (यानी हेल्दी फैट वाले खाने) के साथ लेना चाहिए. इससे इसका एब्जॉर्प्शन कई गुना बढ़ जाता है. इसके अलावा, D3 को विटामिन K2 के साथ लेना जरूरी है, ताकि शरीर में कैल्शियम सही जगह यानी हड्डियों तक पहुंचे, न कि धमनियों में जमा हो.

कुछ खास फूड्स में भी विटामिन D3 पाया जाता है. जैसे- फैटी फिश, अंडे की जर्दी, दूध, दही, पनीर, देसी घी और मक्खन, आदि.

मैग्नीशियम भी बॉडी के बेहतर फंक्शन के लिए जरूरी है. न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं, मैग्नीशियम को रात में लेना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह नर्वस सिस्टम को शांत करके गहरी नींद में मदद करता है.

मैग्नीशियम के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, फलियां, बादाम, काजू, कद्दू के बीज, चिया सीड्स, क्विनोआ, ओट्स, डार्क चॉकलेट, एवोकाडो आदि का सेवन कर सकते हैं.

विटामिन B12 की बात करें, तो डॉक्टर बताते हैं, इसे सुबह जीभ के नीचे रखकर लेना चाहिए, जिससे यह सीधे ब्लड-ब्रेन बैरियर को पार कर दिमाग तक पहुंच सके. इसके साथ फोलेट और विटामिन B6 लें. इससे ये एनर्जी और मूड को बेहतर बनाता है.

विटानिन बी12 की कमी पूरी करने के लिए आप अंडे, मछली, मांस का सेवन कर सकते हैं. वहीं, शाकाहारी लोग दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें. दूध, दही और पनीर में भी विटामिन बी 12 की अच्छी मात्रा पाई जाती है.

अगर आपका आयरन लेवल कम है, तो इसे खाने के बाद विटामिन C के साथ लें, ताकि इसका एब्जॉर्प्शन दोगुना हो जाए. ध्यान रहे कि आयरन लेते समय कैल्शियम या कैफीन से बचें, क्योंकि ये इसके असर को कम कर देते हैं.

आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप सफेद और काले तिल, अमरनाथ या राजगीर, उड़द दाल आदि खा सकते हैं.

ड्रू कैनोल कहते हैं अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो इसे पूरा करने के लिए आपको ज्यादा सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है. सही समय और सही कॉम्बिनेशन से आप कम सप्लीमेंट्स में भी बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं. वहीं, सबसे अच्छे नतीजों के लिए आप डाइट में इनके नेचुरल सोर्स को शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.