चुकुंदर का जूस नहीं बल्कि इस चीज को पीने पर शरीर में बढ़ेगा आयरन का लेवल, डॉक्टर ने कहा डाइट में कर लें शामिल

Iron Defiency: शरीर को दुरुस्त रहने के लिए जरूरी पोषक तत्वों, विटामिन और खनिजों की जरूरत होती है. ऐसा ही एक फायदेमंद खनिज है आयरन. शरीर में आयरन की कमी होने पर अनीमिया (Anemia) हो जाता है जिसे खून की कमी होना भी कहते हैं. अनीमिया होने पर शरीर में हर वक्त थकान रहने लगती है, कभी चक्कर आ जाता है या दिल से जुड़ी दिक्कतों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इस आयरन की कमी को पूरा करने की जरूत होती है. सभी को लगता है कि आयरन की कमी दूर करने के लिए बेस्ट है चुकुंदर. लेकिन, चुकुंदर के जूस से भी ज्यादा फायदेमंद है यह एक चीज जिसका जिक्र कर रहे हैं गट डॉक्टर सौरभ सेठी. आइए जानते हैं डॉक्टर के अनुसार क्या पीने पर दूर होगी आयरन (Iron) की कमी.
आयरन की कमी कैसे पूरी होगी
डॉ. सौरभ सेठी का कहना है कि दाल का सूप पीने पर शरीर की आयरन की कमी पूरी हो सकती है. दाल के सूप (Lentil Soup) में आयरन की भरपूर मात्रा होती है. अगर इसमें पालक या टमाटर डालकर खाया जाए तो शरीर को और ज्यादा फायदे मिलते हैं. ऐसे में आयरन की कमी दूर करने के लिए दाल का सूप पीना अच्छा होता है.किन-किन चीजों से मिलता है आयरन
- हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन से भरपूर होती हैं. पालक (Spinach) और मेथी को खानपान का हिस्सा बनाने पर शरीर को आयरन भी मिलता है और आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बेहतर तरीके सो होता है.
- अंडे शरीर में हेम आयरन बढ़ाने में मदद करते हैं. इन्हें खानपान का हिस्सा बनाया जा सकता है.
- सूखे मेवे और बीज आयरन के अच्छे स्त्रोत होते हैं. सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, बादाम और काजू खाने पर शरीर को आयरन मिलता है. इन्हें स्नैक्स की तरह खाया जा सकता है.
- आयरन फॉर्टिफाइड अनाज या सीरियल्स को भी खाया जा सकता है. आयरन फॉर्टिफाइड जूस भी पी सकते हैं.
- अंजीर, प्रून्स या किशमिश भी आयरन के अच्छे स्त्रोत (Iron Sources) हैं. इन्हें डाइट में शामिल कर सकते हैं.
