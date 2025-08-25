चुकुंदर का जूस नहीं बल्कि इस चीज को पीने पर शरीर में बढ़ेगा आयरन का लेवल, डॉक्टर ने कहा डाइट में कर लें शामिल

Iron Defiency: शरीर को दुरुस्त रहने के लिए जरूरी पोषक तत्वों, विटामिन और खनिजों की जरूरत होती है. ऐसा ही एक फायदेमंद खनिज है आयरन. शरीर में आयरन की कमी होने पर अनीमिया (Anemia) हो जाता है जिसे खून की कमी होना भी कहते हैं. अनीमिया होने पर शरीर में हर वक्त थकान रहने लगती है, कभी चक्कर आ जाता है या दिल से जुड़ी दिक्कतों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इस आयरन की कमी को पूरा करने की जरूत होती है. सभी को लगता है कि आयरन की कमी दूर करने के लिए बेस्ट है चुकुंदर. लेकिन, चुकुंदर के जूस से भी ज्यादा फायदेमंद है यह एक चीज जिसका जिक्र कर रहे हैं गट डॉक्टर सौरभ सेठी. आइए जानते हैं डॉक्टर के अनुसार क्या पीने पर दूर होगी आयरन (Iron) की कमी.

आयरन की कमी कैसे पूरी होगी

डॉ. सौरभ सेठी का कहना है कि दाल का सूप पीने पर शरीर की आयरन की कमी पूरी हो सकती है. दाल के सूप (Lentil Soup) में आयरन की भरपूर मात्रा होती है. अगर इसमें पालक या टमाटर डालकर खाया जाए तो शरीर को और ज्यादा फायदे मिलते हैं. ऐसे में आयरन की कमी दूर करने के लिए दाल का सूप पीना अच्छा होता है.