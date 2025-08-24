सुबह खाली पेट तांबे के बर्तन का पानी पीने से क्या होता है, न्यूट्रिशनिस्ट ने दिया जवाब

Copper Water Botter: तांबे के बर्तन जैसे कड़ाही, पतीला और बोतलें वर्तमान में बेहद पॉपुलर हो चुके हैं. इन बर्तनों में खासतौर से पानी रखकर पीने के लिए कहा जाता है. ना सिर्फ हेल्थ एक्सपर्ट्स बल्कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और यूजर्स भी तांबे के बर्तन में पानी पीने की सलाह देते हैं. लेकिन, क्या तांबे में पानी रखकर पीना सचमुच फायदेमंद है? न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने बताया कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से क्या होता है. अगर आप भी तांबे की बोतल से पानी (Copper Water) पीना चाहते हैं तो पहले जान लीजिए कि इसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं. इसके बाद आप खुद फैसला ले सकेंगे कि आपको तांबे में रखकर पानी पीना है या नहीं.
तांबे के बर्तन से पानी पीने पर क्या होता है
- न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से आपके थायराइड हार्मोन बैलेंस होते हैं. अनीमिया से परेशान लोगों के लिए भी तांबे का पानी पीना बेहद फायदेमंद होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर (Copper) एक ऐसा खनिज है जो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में मदद करता है और थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करता है.
- तांबे की बोतल से पानी पीने पर आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी. इससे शरीर को एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण मिलते हैं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करते हैं और गट हेल्थ को अच्छा रखने में भी मददगार होते हैं.
- स्किन को भी तांबे की बोतल से पानी पीने पर फायदा मिलता है. यह बालों को भी अच्छा रखता है. इससे स्किन रिजनरेशन में मदद मिलती है जिससे स्किन बेहतर होती है और ग्लो करने लगती है. कॉपर मेलानिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है जिससे बाल सफेद नहीं होते हैं.
- इन सभी फायदों के चलते तांबे के बर्तन से पानी पिया जा सकता है. सुबह के समय खाली पेट तांबे के बर्तन से पानी पीना ज्यादा फायदेमंद होता है. इस बात का ध्यान रखें कि रोज-रोज तांबे के बर्तन से पानी ना पिएं बल्कि एक-दो दिन छोड़कर ही इस पानी को पीना फायदेमंद है.
